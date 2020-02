Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die Champions League

Absoluter Kracher in der Champions League! Die Königlichen empfangen Manchester City im Bernabeu zum CL-Achtelfinale. Doch wo läuft die Partie?

Die hat zum Abschluss der Achtelfinal-Hinspiele noch eine Spitzenpartie im Angebot: trifft am Mittwochabend auf ! Anstoß im Estadio Santiago Bernabeu ist um 21 Uhr und Ihr könnt das Spiel live verfolgen!

Manchester City schrieb in den vergangenen Tagen viele Schlagzeilen, weil das Team von Pep Guardiola aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fair Play für die kommenden zwei Spielzeiten von der Champions League ausgeschlossen wird.

Guardiola sicherte seinem Verein allerdings bereits seine Loyalität zu, egal, ob das Urteil bestehen bleibt oder nicht. Er selbst hofft noch darauf, im nächsten Jahr in der Königsklasse teilnehmen zu können: "Wir sind optimistisch, dass die Wahrheit am Ende siegen wird und wir kommende Saison in der Champions League sein werden", so der City-Trainer.

Real Madrid gegen Manchester City ist ein Pflichttermin für alle Fußballfans! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr den Kracher live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Real Madrid vs. Manchester City: Das Champions-League-Spiel im Überblick

Duell Real Madrid vs. Manchester City Datum Mittwoch, 26. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid ( ) Zuschauer 81.044 Plätze

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City im TV?

Die Übertragungsrechte für das Achtelfinale der Champions League sicherten sich gleich zwei Anbieter. Während die Hälfte der Spiele live beim Pay-TV-Sender Sky läuft, wird die andere Hälfte vom Streaming-Dienst DAZN gezeigt. Wo wird also Real gegen City übertragen?

Sky zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City live im TV

Die Antwort ist eindeutig: Real Madrid gegen Manchester City läuft live und exklusiv auf Sky! Der Bezahlsender konnte sich die Rechte am Spitzenspiel sichern und überträgt das Duell in voller Länge.

Ab 19.30 Uhr stimmt Euch Sky auf den Sendern Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD auf die Begegnung ein, ehe ab 20.50 Uhr ins Bernabeu geschaltet wird. Am Mikrofon begleitet Euch Kommentator Martin Groß während der 90 Minuten aus Madrid.

Wer die Partie lieber in der Konferenz zusammen mit dem Parallelspiel zwischen und sehen will, kann den Mittwochabend der Champions League auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD verfolgen.

Sky zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City - alle Infos:

Vorberichte: ab 19.30 Uhr

ab 19.30 Uhr Kanal : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator : Martin Groß

: Martin Groß Konferenz: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Zu welchen Konditionen Ihr derzeit das Angebot von Sky mit dem Sport-Paket buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite.

Sky überträgt Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket

Der Bezahlsender Sky zeigt sein Angebot nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM. Alle Fußballfans, die am Mittwochabend unterwegs sind, können Real gegen City über Sky Go und Sky Ticket streamen.

Sky-Abonnenten bekommen bei Vertragsabschluss einen Zugang zu Sky Go, wo sämtlichen Sendungen via LIVE-STREAM übertragen werden. Hier laufen dasselbe Bild und derselbe Ton wie im Fernsehen. Somit könnt Ihr Euch auch hier ab 19.30 Uhr reinklicken und den Vorberichten lauschen.

Wer noch kein Sky-Kunde ist, kann sich kurzfristig über Sky Ticket einen Zugang zu den LIVE-STREAMS verschaffen. Hier bekommt Ihr zwar keine Freischaltung für die TV-Sender, jedoch könnt Ihr mit dem Sport-Paket alle Sky-Übertragungen der Champions League via LIVE-STREAM ansehen. Alle Informationen zu Sky Ticket, findet Ihr hier!

DAZN zeigt Euch die Highlights zwischen Real Madrid und Manchester City

Ihr habt keinen Zugang zum Angebot von Sky? Keine Sorge, denn auf DAZN seht Ihr schon ab 23.30 Uhr am Mittwochabend die Highlights der Partie zwischen Real und City. Das kurze Video ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar.

Somit könnt Ihr die besten Szenen von Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Sergio Ramos und Co. im Nachgang nochmals erleben. Wer nicht bis 23.30 Uhr auf Fußball warten möchte, kann sich auf DAZN das Duell zwischen Olympique Lyon und Juventus Turin ab 21 Uhr in kompletter Länge reinziehen!

Einzige Voraussetzung ist das Abonnement bei DAZN. Das kann jeder Neukunde einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entweder kostenlos kündigen oder das Angebot für 11,99 Euro monatlich weiterführen. Alle weiteren Informationen zur Registrierung findet Ihr hier!

Ab 0 Uhr! DAZN überträgt das Re-Live zwischen Real Madrid und Manchester City

Die Highlights des Spiels reichen Euch nicht? Dann schaut Euch ab Donnerstag um 0 Uhr das komplette Re-Live zwischen Real Madrid und Manchester City an! Die Streaming-Plattform stellt das Video ab Mitternacht für alle DAZN-Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Kommentiert wird das ganze Geschehen von Uli Hebel.

Auch hierfür braucht Ihr allerdings ein DAZN-Abo. Welche Spiele Ihr auf der DAZN-Plattform neben Real gegen City sonst noch streamen könnt, lest Ihr in der Programmübersicht.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Manchester City im TV und LIVE-STREAM?

Real Madrid vs. Manchester City ... ... im TV ... auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD ... via LIVE-STREAM ... auf Sky Go und Sky Ticket ... in den Highlights ... bei DAZN ... im Re-Live ... bei DAZN

