Real Madrid empfängt am Dienstag in der Champions League den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Partien des ersten Spieltags in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Real Madrid am Dienstag (17. September) mit dem VfB Stuttgart zu tun. Der Anstoß in der spanischen Hauptstadt erfolgt um 21 Uhr.

Zudem fungiert das Estadio Santiago Bernabéu als Kulisse der Begegnung zwischen den Königlichen und den Schwaben. Es handelt sich um das erste Aufeinandertreffen Real Madrid vs. VfB Stuttgart.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. VfB Stuttgart im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Real Madrid vs. VfB Stuttgart, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – VfB Stuttgart Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag Datum Dienstag, 17. September 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. VfB Stuttgart heute im LIVE STREAM und live im TV?

Real Madrid vs. VfB Stuttgart im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Real-News

Real Madrid geht als Titelverteidiger und als UEFA-Supercup-Sieger in die Ligaphase.

Nach einem 2:0 gegen den Europa-League-Titelträger Atalanta erreichte die Elf von Carlo Ancelotti in LaLiga drei Siege und zwei Unentschieden.

Zuletzt feierten die Königlichen am Samstag ein 2:0 bei Real Sociedad.

Die Aufstellung von Real Madrid:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

VfB-News

Der VfB Stuttgart nimmt erstmals nach zwölf Jahren wieder an einem Europapokal-Wettbewerb teil. Überdies trat der Vizemeister zuletzt in der Saison 2009/10 in der Champions League an.

In den bisherigen drei Auftritten in der Bundesliga 2024/25 holte die Elf von Sebastian Hoeneß vier Punkte.

Nach einem 1:3 in Freiburg und einem 3:3 gegen Mainz 05 gelang den Schwaben am Samstag ein 3:1 in Gladbach.

Die Aufstellung vom VfB Stuttgart

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Real Madrid vs. VfB Stuttgart live anschauen: Nützliche Links