Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Gladbach möchte gegen Real Madrid das Achtelfinale perfekt machen. Aber auf welchem Sender wird das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

muss nach dem 2:3 (1:1) gegen um den Einzug ins Achtelfinale der bangen. Am letzten Spieltag haben es die Fohlen jedoch in der eigenen Hand, sich für eine starke Leistung in Europa zu belohnen: Ein Punkt gegen reicht, um die nächste Runde zu erreichen. Anstoß ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Beim ersten Aufeinandertreffen führte Gladbach bis zur 87. Minute mit zwei Toren, nach unglücklicher Schlussphase reichte es aber nur zu einem 2:2 (1:0). Stürmer Marcus Thuram war gleich doppelt erfolgreich gewesen (33., 58.), ehe Karim Benzema (87.) und Casemiro (90.+3) den Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos einen Punkt retteten.

Während Gladbach in der Gruppe B den ersten Rang belegt, muss der spanische Rekordmeister sogar darum zittern, in Europa überwintern zu können: Spanische Medien sprechen deshalb bereits von einem Endspiel für Trainer Zinedine Zidane. Sollte Real Madrid am Mittwoch verlieren und damit den Einzug ins Achtelfinale verpassen, muss Zidane wohl seine Koffer packen.

Mehr Teams

Es wird heiß in Gruppe B! Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Real Madrid - Borussia Mönchengladbach Datum Mittwoch, 09. Dezember | 21 Uhr Ort Estadio Alfredo di Stefano, Madrid

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM?

Das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach verspricht eine gehörige Portion Spannung. Doch bei welchem Sender wird die Begegnung am Mittwoch in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen? Schließlich sind mit Sky und dem Streamingdienst DAZN gleich zwei TV-Anbieter im Rennen.

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM

Gladbachs Aufgabe gegen Real Madrid wird am Mittwoch ausschließlich auf DAZN zu sehen sein. Zwar könnt Ihr Euch das Duell auch in der Konferenz auf Sky Sport 1 HD anschauen, dort wird aber zwischen den einzelnen Stadien hin- und hergeschaltet. Die kompletten 90 Minuten laufen dagegen nur beim Streamingdienst.

Die Übertragung beginnt schon wenige Minuten vor dem Anstoß. Um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter aus den DAZN-Studios in Ismaning und versorgt Euch mit allen wichtigen Hintergründen zur Begegnung. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, übernimmt Kommentator Jan Platte am Mikrofon. Als Experte ist Sandro Wagner im Einsatz.

Real Madrid gegen Gladbach mit dem DAZN-Probemonat kostenlos sehen

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr Euch zunächst registrieren. Solltet Ihr bisher kein DAZN-Kunde sein, erhaltet Ihr nach Eurer Anmeldung den ersten Monat geschenkt. Damit könnt Ihr den Streamingdienst vier Wochen nach Belieben testen - und Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach somit kostenlos erleben.

Hat Euch der Probemonat überzeugt, könnt Ihr das Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern. Ihr könnt sogar ein bisschen Geld sparen, indem Ihr gleich ein Jahresabo abschließt. Dann kostet DAZN einmalig 119,99 Euro, das sind knapp zehn Euro im Monat. Hier erfahrt Ihr, welche Bezahlungsmethoden Euch zur Verfügung stehen.

Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach live im TV sehen - geht das?

Zwar handelt es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst, das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr das mit Spannung erwartete Duell zwischen Real Madrid und Gladbach nur auf Eurem mobilen Endgerät verfolgen könnt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der LIVE-STREAM von DAZN auch auf dem Fernseher abspielen.

Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die auf allen gängigen Smart-TV-Geräten installiert werden kann. Sobald Ihr Euch mit Euren Anmeldedaten eingeloggt habt, steht Euch das komplette Programm des Streamingdienstes rund um die Uhr auch auf Eurem TV-Gerät zur Verfügung.

Ihr habt Fragen zu DAZN? Unter diesen Links findet Ihr alle Antworten:

Sky zeigt / überträgt Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach in der Konferenz

Alle Spiele der Champions League werden aber auch bei Sky in der Konferenz übertragen. Dort werden allerdings nur Ausschnitte von Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach gezeigt. Nur das Aufeinandertreffen zwischen und dem FC Bayern seht Ihr in voller Länge auf Sky.

In der Konferenz kümmert sich Kommentator Wolff Fuss um das Duell, das über Gladbachs Einzug ins Achtelfinale entscheidet. Um 20.55 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport 1 HD mit der Übertragung. Zuvor könnt Ihr Euch auf Sky Sport 2 HD die Sendung Mittwoch der Champions anschauen.

Doch auch für die Übertragung auf Sky müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Um die Konferenz schauen zu können, braucht Ihr das Sport-Paket für 17,50 Euro monatlich. Interessiert Ihr Euch zusätzlich auch für die , bekommt Ihr beide Pakete für insgesamt 30 Euro im Monat.

Quelle: Getty Images

Die Highlights von Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach bei DAZN erleben

Neben den vollen 90 Minuten zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach zeigt DAZN auch die Highlights der Begegnung. Schon wenige Minuten nach Übertragungsende findet Ihr eine kompakte Zusammenfassung des Duells auf der Plattform. Diese steht Euch anschließend mehrere Tage lang zur Verfügung.

Doch auf DAZN könnt Ihr Euch auch alle Spiele der Champions League im Re-Live ansehen. Für alle, die Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach am Abend verpasst haben, gibt es somit auch die Möglichkeit, sich die komplette Begegnung am nächsten Morgen anzuschauen.

👊 Con una victoria contra el @borussia_es el próximo miércoles aseguramos el pase a octavos de la @LigadeCampeones.#RMUCL | #HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2020

Das reicht bislang nicht, um Euch von DAZN zu überzeugen? Neben der Champions League hat der Streamingdienst auch alle Spiele der sowie die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga im Programm. Seit Jahren überträgt DAZN zudem auch die , und die .

Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen in der Champions League

Welche Spieler schicken Zinedine Zidane und Marco Rose ins Rennen? Das erfahrt Ihr rund eine Stunde vor Anstoß an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Champions League: Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER von Goal

Auch ohne zusätzliches Abonnement könnt Ihr die Champions League live verfolgen. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal müsst Ihr nicht befürchten, eine entscheidende Situation zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach zu verpassen.

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten und liefern Euch alle Informationen, die Ihr benötigt, um bestens informiert in den Fußball-Abend zu starten. Anschließend liefern wir Euch detaillierte Beschreibungen und schnelle Aktualisierungen.

Zum LIVE-TICKER gelangt Ihr sowohl über unsere Webseite als auch die kostenlose Goal-App, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen könnt. Alternativ könnt Ihr auch diesem Link folgen.

Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach live sehen: Die Übertragung auf einen Blick