Paris Saint-Germain trifft zum Auftakt der Klub-WM auf Atletico Madrid. Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am ersten Tag der Klub-WM (So., 15. Juni) dürfen wir uns gleich auf einen Leckerbissen freuen. Der frisch gebackene CL-Sieger Paris Saint-Germain bekommt es im Pasadena Rose Bowl (Pasadena) mit Atletico Madrid zu tun. Los geht es um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV?

DAZN wird alle Partien der Klub-WM vollkommen kostenfrei zur Verfügung stellen, auch Paris vs. Madrid könnt Ihr also live via App oder Website streamen. Voraussetzung ist lediglich ein kostenloser Account.

Ab 20.35 Uhr beginnen dort die Vorberichte, und zwar mit diesem Team:

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Klub WM: Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Atletico Madrid

Paris Saint-Germain vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Klub WM: News über Paris Saint-Germain und Atletico Madrid

Die Pariser gehen natürlich mit breiter Brust in die Klub-WM, bei ihrem letzten Auftritt besiegten sie Inter Mailand mit 5:0 und holten sich so erstmals die Krone in der Königsklasse.

Auch die Liga dominierte der französische Rekordmeister, mit satten 19 Punkten Vorsprung sicherte er sich den 13. Titel.

Atletico hingegen ging in der vergangenen Spielzeit leer aus. In La Liga wurde es am Ende der dritte Rang hinter Barcelona und dem Stadtrivalen Real, in den nationalen und internationalen Pokalen kamen sie jeweils nicht ins Finale.

Form

Bilanz direkte Duelle

PSG Letzte 2 Spiele ATM 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Paris Saint-Germain 1 - 2 Atletico Madrid

Atletico Madrid 1 - 1 Paris Saint-Germain 2 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Klub WM, Paris Saint-Germain vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

