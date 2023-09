PSG trifft am Dienstag in der Champions League auf den BVB. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 gehen die Partien des ersten Spieltags in der Gruppenphase über die Bühne. Dabei bekommt es PSG am Dienstag (19. September) mit dem BVB zu tun. Der Anstoß des Kräftemessens in der Gruppe F erfolgt um 21 Uhr.

Die Champions League live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden

Zudem dient der Prinzenpark als Schauplatz der Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr PSG vs. BVB im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

PSG vs. BVB, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League, Gruppe F, 1. Spieltag Datum Dienstag, 19. September 2023 Uhrzeit 21 Uhr Ort Prinzenpark (Paris)

Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM sehen

PSG vs. BVB im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

PSG-News

Paris Saint-Germain unterlag im Achtelfinale der Champions League 2022/23 gegen den FC Bayern München zu Hause mit 0:1 und auswärts mit 0:2.

Zuvor schloss der amtierende französische Meister die Gruppe H mit 14 Zählern und punktgleich mit Benfica Lissabon ab.

Die seit diesem Sommer von Luis Enrique betreute Mannschaft unterlag am Freitag im Prinzenpark OGC Nizza mit 2:3.

Die Aufstellung von PSG

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

BVB-News

Borussia Dortmund beendete im Vorjahr die Gruppe G mit neun Zählern und fünf Punkten weniger als Manchester City.

Anschließend schied die Elf von Edin Terzić zum Auftakt der K.-o.-Phase gegen den FC Chelsea aus. Nach einem 1:0-Heimerfolg unterlag der BVB an der Stamford Bridge mit 0:2.

Am Samstag entschied der BVB die Generalprobe in Freiburg dank eines Doppelschlags in der Schlussphase mit 4:2 für sich.

Die Aufstellung von BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

PSG gegen BVB live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege PSG 1 Siege BVB 1 Unentschieden 2 Letztes Duell PSG vs. BVB 2:0 (Champions League, 11. März 2020)

PSG vs. BVB live anschauen: Nützliche Links