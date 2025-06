Portugal trifft am Mittwoch bei der U21 EM auf Frankreich. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der U21 EM in der Slowakei finden die Partien des ersten Spieltags in der Gruppe C statt. Dabei bekommt es Portugal am Mittwoch (11. Juni) mit Frankreich zu tun. Der Anpfiff in Trencin ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Stadion na Sihoti als Kulisse der Begegnung zwischen den Lusitanern und den Bleuets.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Portugal vs. Frankreich im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Portugal vs. Frankreich (U21 EM) heute im Live Stream und live im TV?

ran.de/Sat.1 Hier live schauen!

Ihr könnt Euch das Kräftemessen zwischen den U21 Nationalteams aus Portugal und Frankreich im LIVE STREAM ansehen. Dafür zeichnen ran.de bzw. Sat.1 verantwortlich.

Spiel Portugal – Frankreich Wettbewerb U21 EM, Gruppe C Datum Mittwoch, 11. Juni 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stadion na Sihoti (Trencin)

Anstoßzeit Portugal gegen Frankreich

Europameisterschaft U21 - EM U21 Gruppe C Stadion Sihot

Portugal vs Frankreich: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Portugal

Die portugiesische U21 Nationalmannschaft hatte in ihren zehn Qualifikationsspielen neun Siege und ein 1:2 in Griechenland verzeichnet.

Anschließend bestritt die Elf von Rui Jorge ab dem November 2024 vier Testspiele.

Hierbei hatten die Lusitaner zuerst ein 3:3 gegen die Ukraine und ein 3:1 gegen die Slowakei erreicht.

Es folgten jedoch Ende März ein 0:1 gegen Rumänien und ein 2:4 gegen England.

News über Frankreich

Für Frankreichs U21 Nationalteam kommt der Auftakt bei der EM eine Woche nach einem 2:1 gegen Usbekistan.

Damit fädelten die Bleuets nach einem 5:3 gegen England und einem 4:0 gegen die Slowakei den dritten Sieg ein.

Zuvor hatte das Team von Gerald Baticle das vergangene Länderspiel-Jahr mit zwei 2:2 gegen Italien sowie gegen Deutschland abgeschlossen.

Die Gruppe H in der Qualifikation hatte Frankreich mit 16 Punkten und einem Zähler weniger als Slowenien als Zweiter beendet.

Form

Bilanz direkte Duelle

Portugal vs Frankreich: Die Tabellen

