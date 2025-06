Heute steht bei der Klub-WM das Duell zwischen Palmeiras und Al Ahly an. GOAL zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Donnerstag (19. Mai) kommt es bei der Klub-WM 2025 in den USA zum Aufeinandertreffen zwischen dem brasilianischen Klub Palmeiras und Al Ahly aus Saudi-Arabien. Anstoß ist um 18 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im MetLife Stadium in East Rutherford.

GOAL verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Wer zeigt / überträgt Palmeiras vs. Al Ahly heute im Live Stream und live im TV?

Die FIFA Klub-WM 2025 wird exklusiv und kostenlos bei DAZN übertragen. Um die Partie zwischen Palmeiras und Al Ahly live zu sehen, benötigt Ihr lediglich ein kostenloses Konto.

Der Livestream steht wie gewohnt in der DAZN-App und auf der Website bereit. Im linearen TV wird die Begegnung nicht ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anpfiff um 18 Uhr deutscher Zeit.

Anstoßzeit Palmeiras gegen Al Ahly SC

Palmeiras vs. Al Ahly SC: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Palmeiras kam zum Auftakt der Klub-WM 2025 nicht über ein 0:0 gegen Porto hinaus. Estevao wurde zum Spieler des Spiels gekürt.

Auch Al Ahly trennte sich im Eröffnungsspiel gegen Lionel Messis Inter Miami mit einem 0:0-Unentschieden. Somit stehen alle vier Teams der Gruppe A nach dem ersten Spieltag bei jeweils einem Zähler.

Form

Bilanz direkte Duelle

SEP Letzte 2 Spiele AHL 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Palmeiras 2 - 0 Al Ahly SC

Al Ahly SC 0 - 0 Palmeiras 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Palmeiras vs. Al Ahly SC: Die Tabellen

