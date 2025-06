Österreich bekommt es in der WM-Qualifikation heute mit Rumänien zu tun. GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Rumänien wird am heutigen Samstag, dem 7. Juni, im Ernst-Happel-Stadion (Wien) ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Rumänien belegt in Gruppe H der WM-Quali derzeit den zweiten Tabellenrang, für Österreich ist das heutige Duell das erste der Gruppenphase.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Rumänien heute im Live Stream und live im TV?

Wenn Ihr Österreich vs. Rumänien heute live sehen möchtet, habt Ihr nur eine Anlaufstelle: DAZN. Der Streamingdienst geht ab 20.45 Uhr im Pay-TV auf DAZN 2 und im kostenpflichtigen Stream über App und Website live. Stefan Galler ist als Kommentator im Einsatz.

Kostenfrei ist das Ganz nicht, für beide Optionen braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Österreich gegen Rumänien

Österreich vs. Rumänien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

WM Qualifikation: News über Österreich

Das ÖFB-Team greift erstmals in die Quali für die WM 2026 ein, an den ersten Spieltagen im März war die Elf von Trainer Ralf Rangnick noch in der Nations-League-Relegation gefragt. Dort verpasste Österreich gegen Serbien (1:1, 0:2) den Aufstieg in Liga A.

In der WM-Qualifikation dürfen die Adler sich allerdings gute Chancen ausrechnen. Mit Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Zypern und San Marino warten auf dem Papier nicht die stärksten Gegner.

Getty

WM Qualifikation: News über Rumänien

Rumänien hingegen hat bereits zwei Partien absolviert. Zum Auftakt setzte es gegen Bosnien-Herzegowina eine 0:1-Niederlage, im Anschluss fegte man San Marino 5:1 vom Feld.

Gegen das ÖFB-Team hat Rumänien aus historischer Sicht eine ausgeglichene Bilanz. Zwei Siege stehen zwei Niederlagen und drei Unentschieden gegenüber.

Getty

Österreich vs. Rumänien: Aktuelle Form

WM Qualifikation, Österreich vs. Rumänien: Bilanz direkte Duelle

Österreich vs. Rumänien: Die Tabellen

