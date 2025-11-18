Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoÖsterreich
Ernst Happel Stadion
team-logoBosnien und Herzegowina
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Bosnien-Herzegowina heute im Live Stream und TV?

Österreich trifft am Dienstag in der WM Qualifikation auf Bosnien. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation empfängt Österreich am Dienstag (18. November) Bosnien-Herzegowina. Der Anpfiff des Showdowns in Wien ertönt um 20.45 Uhr.

Österreich vs. Bosnien-Herzegowina (WM Qualifikation) live auf DAZN
Im Ernst-Happel-Stadion empfängt der Spitzenreiter in der Gruppe H den Zweiten. Österreich geht mit zwei Punkten Vorsprung in den Showdown gegen Bosnien-Herzegowina und würde mit einem Unentschieden das direkte WM-Ticket lösen.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Österreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Bosnien-Herzegowina heute im Live Stream und TV?

Die Partie Österreich vs. Bosnien-Herzegowina läuft ausschließlich bei DAZN, wobei Max Gross als Kommentator fungiert. Für das Super Sports Paket müsst Ihr im Jahresabo 9,99 Euro monatlich bezahlen, andernfalls kostet es 19,99 Euro. Möchtet Ihr das Unlimited Paket, müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro in die Hand nehmen. Ihr könnt die gratis DAZN App nutzen oder die Webseite nutzen. Nicht-internetfähige Fernseher lassen sich per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen.

SpielÖsterreich – Bosnien-Herzegowina
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe H
DatumDienstag, 18. November 2025
Uhrzeit20.45 Uhr
OrtErnst-Happel-Stadion (Wien)

Anstoßzeit Österreich vs. Bosnien-Herzegowina

WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. H
Ernst Happel Stadion

Österreich vs. Bosnien-Herzegowina: Aufstellungen

4-2-3-1

Aufstellung

4-4-2

1
A. Schlager
3
K. Danso
15
P. Lienhart
16
P. Mwene
20
K. Laimer
21
P. Wimmer
19
C. Baumgartner
4
X. Schlager
6
N. Seiwald
9
M. Sabitzer
7
M. Arnautovic
1
N. Vasilj
23
A. Malic
4
T. Muharemovic
3
D. Hadzikadunic
18
E. Karic
14
I. Sunjic
20
E. Bajraktarevic
15
A. Memic
6
B. Tahirovic
10
H. Tabakovic
11
E. Dzeko

4-4-2

AUT
Ersatzspieler

Trainer

  • R. Rangnick

BIH
Ersatzspieler

Trainer

  • S. Barbarez

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Österreich

Österreich ging in den bisherigen sieben Auftritten in der Gruppe H nur nach einem späten 0:1 in Rumänien nicht als Sieger vom Platz. Drei Tage zuvor hatte die Elf von Ralf Rangnick ein 10:0 gegen San Marino geholt. Am Samstag kehrte sie mit einem 1:0 gegen Zypern auf die Erfolgsspur zurück.

News über Bosnien-Herzegowina

Bosnien-Herzegowina hielt am Samstag mit einem 3:1 gegen Rumänien das Rennen um den ersten Platz offen. Zudem kehrten die Drachen nach zwei Qualifikationspartien auf die Siegerstraße zurück. Nach einem 6:0 bei San Marino hatten sie ein 1:2 im ersten direkten Duell gegen Österreich sowie ein 2:2 auf Zypern verzeichnet.

Form

AUT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

BIH
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

AUT

Letzte 5 Spiele

BIH

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

5

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Österreich vs. Bosnien-Herzegowina: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

Österreich vs. Bosnien-Herzegowina (WM Qualifikation) live anschauen: Nützliche Links

