In der WM Qualifikation empfängt Österreich am Dienstag (18. November) Bosnien-Herzegowina. Der Anpfiff des Showdowns in Wien ertönt um 20.45 Uhr.

Im Ernst-Happel-Stadion empfängt der Spitzenreiter in der Gruppe H den Zweiten. Österreich geht mit zwei Punkten Vorsprung in den Showdown gegen Bosnien-Herzegowina und würde mit einem Unentschieden das direkte WM-Ticket lösen.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Österreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Bosnien-Herzegowina heute im Live Stream und TV?

Die Partie Österreich vs. Bosnien-Herzegowina läuft ausschließlich bei DAZN, wobei Max Gross als Kommentator fungiert. Für das Super Sports Paket müsst Ihr im Jahresabo 9,99 Euro monatlich bezahlen, andernfalls kostet es 19,99 Euro. Möchtet Ihr das Unlimited Paket, müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro in die Hand nehmen. Ihr könnt die gratis DAZN App nutzen oder die Webseite nutzen. Nicht-internetfähige Fernseher lassen sich per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen.

Spiel Österreich – Bosnien-Herzegowina Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe H Datum Dienstag, 18. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Ernst-Happel-Stadion (Wien)

Österreich ging in den bisherigen sieben Auftritten in der Gruppe H nur nach einem späten 0:1 in Rumänien nicht als Sieger vom Platz. Drei Tage zuvor hatte die Elf von Ralf Rangnick ein 10:0 gegen San Marino geholt. Am Samstag kehrte sie mit einem 1:0 gegen Zypern auf die Erfolgsspur zurück.

Bosnien-Herzegowina hielt am Samstag mit einem 3:1 gegen Rumänien das Rennen um den ersten Platz offen. Zudem kehrten die Drachen nach zwei Qualifikationspartien auf die Siegerstraße zurück. Nach einem 6:0 bei San Marino hatten sie ein 1:2 im ersten direkten Duell gegen Österreich sowie ein 2:2 auf Zypern verzeichnet.

Österreich vs. Bosnien-Herzegowina: Die Tabellen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

