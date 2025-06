Nordmazedonien fordert Gruppenfavorit Belgien heraus und will De Bruyne und Co. ärgern. Wo läuft die Partie heute im TV und Stream?

Mit Belgien steigt eine der Top-Nationen Europas heute in die WM-Qualifikation ein. Kevin De Bruyne und seine Mannschaftskollegen sind am Freitagabend in Nordmazedonien zu Gast, los geht es um 20.45 Uhr.

Wer sich das Spiel live anschauen will, muss dafür zuvor ein Abo bei DAZN abgeschlossen haben. Nur der Streamingdienst überträgt Nordmazedonien vs. Belgien heute Abend live. Im Free-TV wird die Partie hingegen nicht übertragen.

Wer zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Belgien heute im Live Stream und live im TV?

Anstoßzeit Nordmazedonien gegen Belgien

Nordmazedonien vs Belgien: Aufstellungen

Wer zeigt / überträgt Nordmazedonien vs. Belgien heute im Live Stream und live im TV? Vor dem Spiel

News über Nordmazedonien

Nachdem Nordmazedonien 2021 mit der EM sein erstes großes Turnier spielte, will man sich nun auch erstmals überhaupt für eine WM qualifizieren.

Auf dem Papier wird sich Nordmazedonien vermutlich mit Wales um Platz zwei hinter dem heutigen Gegner Belgien streiten. Als Gruppenzweiter könnte man es über die Playoffs noch zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada schaffen.

Im März war das Team um Spielmacher Eljif Elmas mit einem 3:0-Pflichtsieg in Liechtenstein in die WM-Quali gestartet. Es folgte ein dramatisches 1:1 zuhause gegen Wales, Punkte heute gegen Belgien wären ein willkommener Bonus.

News über Belgien

Die Belgier sind der Favorit auf Platz 1 in ihrer Gruppe, haben bisher aber noch kein WM-Qualifikationsspiel absolviert. Das liegt daran, dass Romelu Lukaku und Co. im März noch Nations League spielen mussten. Dabei konnte Belgien den Abstieg aus Liga A in den Playoffs gegen die Ukraine vermeiden, gewann nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel das Rückspiel mit 3:0.

Form

Bilanz direkte Duelle

MKD Letzte 2 Spiele BEL 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Belgien 1 - 0 Nordmazedonien

Nordmazedonien 0 - 2 Belgien 0 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Nordmazedonien vs Belgien: Die Tabellen

