In der 3. Liga steht am Samstag (24. Januar) das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Jahn Regensburg auf dem Programm. Dieses steigt in der Schauinsland-Reisen-Arena. Dort erfolgt der Anstoß um 16.30 Uhr.

Nach jeweils 20 Drittliga-Auftritten halten der MSV Duisburg und Jahn Regensburg bei 37 und 24 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Jahn Regensburg wird live bei MagentaSport gezeigt. Die Übertragung startet um 16.15 Uhr, moderiert von Julia Kleine, während Julian-Luca Schäfer den Kommentar spricht.

Preislich zahlen MagentaTV-Bestandskunden 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Andernfalls liegt der Preis bei 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel MSV Duisburg - Jahn Regensburg Wettbewerb 3. Liga, 21. Spieltag Datum Samstag, 24. Januar 2026 Uhrzeit 16.30 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Anstoßzeit MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg

MSV Duisburg vs Jahn Regensburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Hirsch Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Wimmer

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg kehrte am Sonntag mit einem 4:0 in Stuttgart aus der Pause zurück. Damit beendeten die Zebras eine Serie mit drei ungeschlagenen Meisterschaftsspielen. Nach einem 3:1 gegen Alemannia Aachen verzeichneten sie ein 2:3 in Cottbus und zwei Nullnummern gegen Aue sowie bei Viktoria Köln.

News über Jahn Regensburg

Jahn Regensburg erlebte am 16. Januar mit einem 0:3 gegen Ingolstadt die dritte Niederlage in fünf Meisterschaftsspielen. Nach jenen gegen Hansa Rostock (0:3) und bei Hoffenheim II (0:1) erreichte man ein 3:0 gegen Waldhof Mannheim und ein 2:2 in Cottbus.

Form

Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

