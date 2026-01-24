Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoMSV Duisburg
team-logoJahn Regensburg
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Der MSV Duisburg trifft am Samstag in der 3. Liga auf Jahn Regensburg. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der 3. Liga steht am Samstag (24. Januar) das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Jahn Regensburg auf dem Programm. Dieses steigt in der Schauinsland-Reisen-Arena. Dort erfolgt der Anstoß um 16.30 Uhr.

Nach jeweils 20 Drittliga-Auftritten halten der MSV Duisburg und Jahn Regensburg bei 37 und 24 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Jahn Regensburg wird live bei MagentaSport gezeigt. Die Übertragung startet um 16.15 Uhr, moderiert von Julia Kleine, während Julian-Luca Schäfer den Kommentar spricht. 

Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
Jahn Regensburg crest
Jahn Regensburg
SSV

Preislich zahlen MagentaTV-Bestandskunden 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Andernfalls liegt der Preis bei 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

SpielMSV Duisburg - Jahn Regensburg
Wettbewerb3. Liga, 21. Spieltag
DatumSamstag, 24. Januar 2026
Uhrzeit16.30 Uhr
OrtSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Anstoßzeit MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

MSV Duisburg vs Jahn Regensburg Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Wimmer

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg kehrte am Sonntag mit einem 4:0 in Stuttgart aus der Pause zurück. Damit beendeten die Zebras eine Serie mit drei ungeschlagenen Meisterschaftsspielen. Nach einem 3:1 gegen Alemannia Aachen verzeichneten sie ein 2:3 in Cottbus und zwei Nullnummern gegen Aue sowie bei Viktoria Köln.

News über Jahn Regensburg

Jahn Regensburg erlebte am 16. Januar mit einem 0:3 gegen Ingolstadt die dritte Niederlage in fünf Meisterschaftsspielen. Nach jenen gegen Hansa Rostock (0:3) und bei Hoffenheim II (0:1) erreichte man ein 3:0 gegen Waldhof Mannheim und ein 2:2 in Cottbus.

Form

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

SSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

DUI

Letzte 5 Spiele

SSV

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

7

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

MSV Duisburg vs. Jahn Regensburg (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links

0