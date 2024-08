Halbfinale bei Olympia 2024! Marokko fordert das favorisierte Spanien heraus und will ins Endspiel. Wer überträgt das Duell?

Im ersten Halbfinale des Fußballturniers der Männer bei Olympia 2024 trifft Marokko am Montag (5. August) auf Spanien. Der Anstoß der Partie ist für heute um 18 Uhr angesetzt.

Die Marokkaner zeigten im bisherigen Turnierverlauf begeisternden Fußball. PSG-Superstar Achraf Hakimi führt das Team an, aber auch Ilias Akhomach (FC Villarreal), Bilal El Khannouss (KRC Genk) oder Soufiane Rahimi (Al-Ain) sorgen für Furore. Im Viertelfinale ließen die Marokkaner der USA beim 4:0 keine Chance.

Das Halbfinale gegen die ebenfalls stark besetzten Spanier wird heute im LIVE-STREAM übertragen. Die ARD (über sportschau.de) und/oder das ZDF (über zdf.de) stellen kostenlose Streams zur Verfügung. Möglicherweise überträgt Eurosport 2 die Partie live im Pay-TV, über DAZN könnt Ihr hier im LIVE-STREAM dabei sein.

Das ZDF überträgt Olympia am Montag den ganzen Tag über live im Free-TV. Dass das Halbfinale zwischen Marokko und Spanien im regulären Live-Programm des Fernsehsenders gezeigt wird, ist aber unwahrscheinlich. Dennoch könnt Ihr Euch das Duell über oben genannte Wege im LIVE-STREAM anschauen.

Marokko vs. Spanien heute live, Uhrzeit: Wann beginnt das Halbfinale?

Spiel Marokko - Spanien Wettbewerb Olympia Männer, Halbfinale Datum Montag, 5. August 2024 Anstoß 18 Uhr Spielort Marseille (Frankreich)

Wer zeigt / überträgt Marokko vs. Spanien heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Marokko vor dem Halbfinale

Die Marokkaner starteten mit einem wilden 2:1-Sieg gegen Argentinien in das Olympische Fußballturnier. Es folgte ein Dämpfer mit dem 1:2 gegen die Ukraine, ein klares 3:0 gegen den Irak am 3. Spieltag machte dann aber den Einzug in die K.o.-Phase perfekt.

Im Viertelfinale zeigten Hakimi und Co. dann eine herausragende Leistung, fertigten die USA mit 4:0 ab.

Die Aufstellung von Marokko:

Wie erwartet schickt Marokkos Trainer Tarik Sektioui beinahe die gleiche Startelf auf den Platz wie beim 4:0 gegen die USA im Viertelfinale. Lediglich auf den gelbgesperrten Bilal El Khannouss muss er verzichten, dafür rückt Eliesse Ben Seghir in die Mannschaft.

El Kajoui - Hakimi, Boukamir, El Azzouzi, El Ouahdi - Targhalline, Richardson - Akhomach, Ben Seghir, Ezzalzouli - Rahimi

Spanien vor dem Halbfinale

Spanien hatte mit Siegen gegen Usbekistan (2:1) und die Dominikanische Republik (3:1) schon nach zwei Spielen das Viertelfinale gebucht. Im abschließenden Gruppenspiel unterlagen die Iberer dann Ägypten mit 1:2 und wurden lediglich Zweiter.

Im Viertelfinale war Spanien aber wieder voll auf der Höhe und setzte sich gegen Japan mit 3:0 durch.

Die Aufstellung von Spanien:

Bei Spanien gibt es heute keine Veränderung. Trainer Santiago Denia vertraut exakt der gleichen Startelf wie im Viertelfinale gegen Japan.

Tenas - Pubill, Garcia, Cubarsi, Miranda - Barrios, Baena - Fermin Lopez, Oroz, Gomez - Ruiz

