Wer zeigt / überträgt Fußball bei Olympia 2024 live im TV und im LIVE STREAM?

Nach Europameisterschaft und Copa América steigt mit Olympia direkt das nächste Highlight. Wo werden die Spiele in TV und LIVE-Stream gezeigt?

Vom 26. Juli bis 11. August finden in Paris die Olympischen Sommerspiele statt. Zu den 329 Wettbewerben, in denen in Frankreichs Hauptstadt um Medaillen gekämpft wird, zählen auch die Fußballturniere der Männer und Frauen.

Während sich keine deutsche U23 bei den Männern für Olympia qualifiziert hat, sind die Frauen mit dabei. 2016 gewannen sie die Goldmedaille und hoffen nach der verkorksten Weltmeisterschaft vor einem Jahr auf ein gutes Abschneiden.

GOAL erklärt in diesem Artikel, wo die Olympischen Spiele und damit auch die Partien des Fußballturniers in TV und LIVE STREAM zu sehen sind.