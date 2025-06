Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Gibraltar heute im Live Stream und live im TV?

Kroatien steht in der WM-Qualifikation eine Pflichtaufgabe vor der Brust. Wird das Länderspiel heute live übertragen?

David gegen Goliath in der WM-Qualifikation: Fußballzwerg Gibraltar hat den amtierenden WM-Dritten Kroatien um Real-Madrid-Ikone Luka Modric zu Gast.

Die Partie wird heute (Freitag, 6. Juni) um 20.45 Uhr angepfiffen. DAZN überträgt Gibraltar vs. Kroatien live und exklusiv im Stream und TV, Ihr benötigt also ein Abo bei dem Streamingdienst. Eine kostenlose Übertragung des Spiels im Free-TV gibt es leider nicht.

Gibraltar vs Croatia: Aufstellungen

News über Gibraltar

Auch diesmal wird Gibraltar keine Chance haben, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Dennoch sind Duelle wie jenes heute mit Kroatien natürlich wichtige Spiele für das Team aus dem gerade einmal rund 35.000 Einwohner zählenden Land, um Erfahrungen zu sammeln.

Die WM-Quali hatte für Gibraltar im März mit zwei Niederlagen begonnen, bei denen man sich aber jeweils achtbar aus der Affäre zog. In Montenegro ging Gibraltar durch ein Tor von Dan Bent sogar mit 1:0 in Führung, zur Halbzeitpause stand es 1:1. Erst in der Schlussphase konnten die Montenegriner dann einen 3:1-Sieg heraus schießen.

Wenige Tage später schaffte es Gibraltar gegen Tschechien, beim Seitenwechsel lediglich 0:1 zurückzuliegen. Am Ende unterlag man Patrik Schick und Co. mit 0:4.

News über Kroatien

Die Kroaten, bei denen der 39-jährige Luka Modric weiterhin eine wichtige Rolle einnimmt, starten derweil mit dem Spiel gegen Gibraltar in die WM-Qualifikation. Im März war der WM-Dritte noch in der Nations League im Einsatz und verpasste gegen Frankreich den Einzug in das Final Four nur denkbar knapp. Nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel verlor Kroatien das Rückspiel in Frankreich mit 0:2 und unterlag Les Bleus dann schließlich im Elfmeterschießen.

Vor allem Modric, der Real Madrid diesen Sommer verlässt, will das Ticket zur kommenden Weltmeisterschaft unbedingt lösen. Schließlich würde es aller Voraussicht nach sein letztes großes Turnier werden.

Bilanz direkte Duelle

GIB Letztes Spiel CRO 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Croatia 4 - 0 Gibraltar 0 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Gibraltar vs Croatia: Die Tabellen

