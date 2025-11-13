Wer zeigt / überträgt Kamerun vs. DR Kongo heute im Live Stream und TV?

In der WM Qualifikation kommt es am Donnerstag (13. November) zum Aufeinandertreffen zwischen Kamerun und der DR Kongo. Gespielt wird auf neutralem Platz – im Stade El Barid in Rabat. Der Anpfiff erfolgt um 20.00 Uhr.

Im Halbfinale der afrikanischen WM-Qualifikation geht es um alles. Kamerun kommt mit starker Bilanz, die DR Kongo mit stabilem Lauf.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Kamerun vs. DR Kongo heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Kamerun vs. DR Kongo heute live: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation im Live Stream und TV?

Ihr könnt das Duell zwischen Kamerun und der DR Kongo live bei DAZN verfolgen. Die Übertragung startet um 19.45 Uhr, der Anpfiff ertönt um 20.00 Uhr. Für den Zugang ist ein aktives Abo erforderlich: Das Super Sports Paket gibt es ab 9,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit. Alternativ steht das Unlimited Paket zur Verfügung – 34,99 Euro im Jahresabo bzw. 44,99 Euro im Monatsabo. Streamen könnt Ihr flexibel auf Smart-TV, Laptop, Tablet oder Smartphone über die DAZN-App.

Zusätzlich zeigt MagentaSport das Spiel im Livestream. Die Vorberichte beginnen ebenfalls um 19.45 Uhr. Wer bereits MagentaTV nutzt, zahlt 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsabo; ohne MagentaTV liegt der Preis bei 14,95 Euro im Jahres- oder 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Auch bei Sportdigital TV läuft die Begegnung parallel im Stream. Der Sendestart ist um 19.45 Uhr, der Anpfiff um 20.00 Uhr. Der Zugang ist wahlweise als Tagespass (2,99 Euro), Monatsabo (4,99 Euro) oder Jahresabo (44,99 Euro) erhältlich.

Spiel Kamerun – DR Kongo Wettbewerb WM Qualifikation – Halbfinale (Afrika) Datum Donnerstag, 13. November 2025 Uhrzeit 20.00 Uhr Ort Stade El Barid (Rabat, neutraler Platz)

Kamerun? Stark, aber nicht fehlerfrei. Zuletzt ein 0:0 gegen Angola, davor ein 2:0 auf Mauritius und ein 3:0 gegen Eswatini. Die einzige Niederlage zuletzt gab's beim 0:1 auf Kap Verde. An guten Tagen schwer zu schlagen, mit offensiver Wucht und Erfahrung auf den Schlüsselpositionen.

Die DR Kongo kommt mit Rückenwind. Nach dem 2:0 in Mauretanien, dem 4:1 im Südsudan und dem 1:0 gegen den Sudan zeigt die Bilanz: kompakt, effizient, zielstrebig. Davor das 2:3 gegen Senegal – der einzige Ausrutscher. Insgesamt vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Die Defensive steht, die Chancenverwertung stimmt.

