World Cup Qualification CAF
team-logoKamerun
team-logoDR Kongo
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt Kamerun vs. DR Kongo heute im Live Stream und TV?

Kamerun trifft am Donnerstag in der WM Qualifikation auf die DR Kongo. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Halbfinale live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation kommt es am Donnerstag (13. November) zum Aufeinandertreffen zwischen Kamerun und der DR Kongo. Gespielt wird auf neutralem Platz – im Stade El Barid in Rabat. Der Anpfiff erfolgt um 20.00 Uhr.

 Kamerun vs. DR Kongo (WM Qualifikation) live auf DAZN 
Im Halbfinale der afrikanischen WM-Qualifikation geht es um alles. Kamerun kommt mit starker Bilanz, die DR Kongo mit stabilem Lauf.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Kamerun vs. DR Kongo heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Kamerun vs. DR Kongo heute live: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation im Live Stream und TV?

Ihr könnt das Duell zwischen Kamerun und der DR Kongo live bei DAZN verfolgen. Die Übertragung startet um 19.45 Uhr, der Anpfiff ertönt um 20.00 Uhr. Für den Zugang ist ein aktives Abo erforderlich: Das Super Sports Paket gibt es ab 9,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit. Alternativ steht das Unlimited Paket zur Verfügung – 34,99 Euro im Jahresabo bzw. 44,99 Euro im Monatsabo. Streamen könnt Ihr flexibel auf Smart-TV, Laptop, Tablet oder Smartphone über die DAZN-App.

Zusätzlich zeigt MagentaSport das Spiel im Livestream. Die Vorberichte beginnen ebenfalls um 19.45 Uhr. Wer bereits MagentaTV nutzt, zahlt 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsabo; ohne MagentaTV liegt der Preis bei 14,95 Euro im Jahres- oder 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Auch bei Sportdigital TV läuft die Begegnung parallel im Stream. Der Sendestart ist um 19.45 Uhr, der Anpfiff um 20.00 Uhr. Der Zugang ist wahlweise als Tagespass (2,99 Euro), Monatsabo (4,99 Euro) oder Jahresabo (44,99 Euro) erhältlich.

SpielKamerun – DR Kongo
WettbewerbWM Qualifikation – Halbfinale (Afrika)
DatumDonnerstag, 13. November 2025
Uhrzeit20.00 Uhr
OrtStade El Barid (Rabat, neutraler Platz)

Anstoßzeit Kamerun vs. DR Kongo

crest
World Cup Qualification CAF - WM Qualifikation CAF Endrunde

Kamerun vs. DR Kongo: Aufstellungen

Kamerun vs DR Kongo Aufstellungen

KamerunHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-3-3

Home team crestCOD
23
A. Onana
2
J. Tchatchoua
6
N. Tolo
5
M. Ngadeu-Ngadjui
21
J. Castelletto
15
A. Avom
17
C. Baleba
3
M. Nagida
20
B. Mbeumo
9
F. Magri
14
Etta Eyong
1
L. Mpasi-Nzau
22
C. Mbemba
4
A. Tuanzebe
12
J. Kayembe Ditu
2
A. Wan-Bissaka
18
C. Pickel
8
S. Moutoussamy
11
N. Sadiki
7
Nathanaël Mbuku
17
Cédric Bakambu
10
Théo Bongonda

4-3-3

CODAway team crest

CMR
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Brys

COD
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Desabre

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Kamerun

Kamerun? Stark, aber nicht fehlerfrei. Zuletzt ein 0:0 gegen Angola, davor ein 2:0 auf Mauritius und ein 3:0 gegen Eswatini. Die einzige Niederlage zuletzt gab's beim 0:1 auf Kap Verde. An guten Tagen schwer zu schlagen, mit offensiver Wucht und Erfahrung auf den Schlüsselpositionen.

News über die DR Kongo

Die DR Kongo kommt mit Rückenwind. Nach dem 2:0 in Mauretanien, dem 4:1 im Südsudan und dem 1:0 gegen den Sudan zeigt die Bilanz: kompakt, effizient, zielstrebig. Davor das 2:3 gegen Senegal – der einzige Ausrutscher. Insgesamt vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Die Defensive steht, die Chancenverwertung stimmt.

Form

CMR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/2
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

COD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

CMR

Letzte 5 Spiele

COD

3

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

9

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Kamerun vs. DR Kongo: Die Tabellen

0