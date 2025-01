Juventus Turin empfängt am Mittwoch in der Champions League Benfica Lissabon. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Spiele der achten und letzten Runde in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Juventus Turin am Mittwoch (29. Januar) mit Benfica Lissabon zu tun. Der Anstoß in Italien erfolgt um 21 Uhr.

Überdies dient das Allianz Stadium als Kulisse des Kräftemessens zwischen der Alten Dame und den Adlern. Juventus Turin und Benfica Lissabon halten bei zwölf und zehn Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Juventus Turin vs. Benfica Lissabon im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Juventus Turin vs. Benfica Lissabon, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Juventus Turin – Benfica Lissabon Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 29. Januar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Stadium (Turin)

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. Benfica Lissabon heute im LIVE STREAM und live im TV?

Juventus Turin vs. Benfica Lissabon im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Juventus-News

Für Juventus Turin kommt die Partie gegen Benfica Lissabon acht Tage nach einer Nullnummer in Brügge.

Die Mannschaft von Thiago Motta verzeichnete das dritte Unentschieden binnen vier Auftritten in der Ligaphase.

Nach einem 0:1 gegen den VfB Stuttgart hatte die Alte Dame zuerst ein 1:1 bei OSC Lille, eine Nullnummer bei Aston Villa und ein 2:0 gegen Manchester City erreicht.

Die Aufstellung von Juventus Turin:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Benfica-News

Benfica Lissabon unterlag am 21. Januar zuhause dem FC Barcelona mit 4:5.

Damit erlebte das Team von Bruno Lage die dritte Niederlage binnen fünf Partien in der Ligaphase.

Ab Ende Oktober hatten die Adler zuerst gegen Feyenoord (1:3) sowie beim FC Bayern (0:1) verloren.

Anschließend hatten sie ein 3:2 bei der AS Monaco und eine Nullnummer gegen Bologna erreicht.

Die Aufstellung von Benfica Lissabon

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Juventus Turin gegen Benfica Lissabon live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 9 Siege Juventus Turin 1 Siege Benfica Lissabon 6 Unentschieden 1 Letztes Duell Benfica Lissabon vs. Juventus Turin 4:3 (Champions League, 25. Oktober 2022)

Juventus Turin vs. Benfica Lissabon live anschauen: Nützliche Links