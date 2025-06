Am 4. Spieltag der WM-Qualifikation trifft heute Italien auf Moldawien. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Montag, den 9. Juni, treffen am 4. Spieltag der WM-Qualifikation Italien und Moldawien aufeinander. Das Duell in der Gruppe I startet um 20.45 Uhr im Mapei Stadium im italienischen Reggio Emilia.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Moldawien heute im Live Stream und live im TV?

DAZN zeigt das Spiel zwischen Italien und Moldawien heute exklusiv im TV und Livestream. Zum einen könnt Ihr die Partie auf DAZN 2 ab 20.35 Uhr im TV sehen.

Darüber hinaus überträgt der Pay-TV-Sender das WM-Qualifikationsspiel live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Anstoßzeit Italien gegen Moldawien

Italien vs. Moldawien: Aufstellungen

News über Italien

Italien hat bislang erst ein WM-Qualifikationsspiel absolviert. Die Italiener waren zuletzt noch im Viertelfinale der Nations League im Einsatz, wo das Team von Luciano Spalletti an Deutschland scheiterte.

Am vergangenen Freitag war Italien in der WM-Qualifikation das erste Mal gefordert. Gegen Norwegen hatten die Italiener letztendlich keine Chance. Die Squadra Azzurra verlor das Duell mit 0:3. In der Gruppe B steht Italien damit derzeit nur auf Rang vier.

News über Moldawien

Moldawien steht in Gruppe I aktuell auf dem fünften und letzten Platz. Die heutigen Gäste haben ihre beiden Spiele in der WM-Qualifikation verloren. Gegen Norwegen kam Moldawien am 1. Spieltag mit 0:5 unter die Räder. Im Anschluss verlor die Truppe von Serghei Clescenco gegen Estland knapp mit 2:3.

Am vergangenen Freitag bestritt Moldawien ein Freundschaftsspiel gegen Polen. Die heutigen Gäste verloren die Partie mit 0:2.

Form

Bilanz direkte Duelle

Italien vs. Moldawien: Die Tabellen

