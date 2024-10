Italien trifft am Donnerstag in der Nations League auf Belgien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen stehen die Partien des dritten Spieltags in der Nations League A 2024/25 an. Dabei bekommt es Italien am Donnerstag (10. Oktober) mit Belgien zu tun. Der Anpfiff des Kräftemessens ertönt um 20.45 Uhr.

Zudem fungiert das Römer Olympiastadion als Kulisse der Begegnung zwischen den Azzurri und den Roten Teufeln. Italien und Belgien belegen im FIFA-Ranking vom 19. September den zehnten und den sechsten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Italien vs. Belgien im Live Stream und TV anschauen könnt.

Italien vs. Belgien heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Italien vs. Belgien Wettbewerb Nations League A, 3. Spieltag, Gruppe 2 Datum Donnerstag, 10. Oktober 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Olympiastadion (Rom)

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Belgien heute im LIVE STREAM und live im TV?

Italien vs. Belgien im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Italien-News

Italien hält nach den bisherigen zwei Auftritten in der Gruppe 2 bei der vollen Punktanzahl von sechs Zählern.

Die Elf von Luciano Spalletti hatte sich zum Auftakt in Frankreich mit 3:1 durchgesetzt.

Am 9. September folgte in Budapest ein 2:1 gegen Israel. Hierbei zeichneten sich Davide Frattesi (38. ) und Moise Kean (62.) für die Tore verantwortlich.

Die Aufstellung von Italien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Belgien-News

Belgien holte in der Nations League 2024/25 bislang drei Punkte.

Diese hatte die Mannschaft von Domenico Tedesco am 6. September dank eines 3:1 gegen Israel mitgenommen.

Drei Tage später unterlagen die Roten Teufel in Frankreich mit 0:2.

Die Aufstellung von Belgien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Italien gegen Belgien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 24 Siege Italien 16 Siege Belgien 4 Unentschieden 4 Letztes Duell Italien vs. Belgien 2:1 (Nations League, 10. Oktober 2021)

