Wer zeigt / überträgt Irak vs. Vereinigte Arabische Emirate (VAE) heute im Live Stream und TV?

In der asiatischen WM Qualifikation kommt es am Dienstag (18. November) zum Aufeinandertreffen zwischen dem Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gespielt wird im Basra International Stadium. Der Anpfiff ertönt um 17.00 Uhr.

Das Hinspiel des Finales der fünften Runde der asiatischen WM Qualifikation am Donnerstag endete mit 1:1. Nach der Partie in Abu Dhabi ist die Ausgangslage also völlig offen.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Irak vs. Vereinigte Arabische Emirate (VAE) heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Ihr könnt das Rückspiel des Finales zwischen dem Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten live bei DAZN mitverfolgen. Ihr benötigt zumindest das Super Sports Paket um aktuell 9,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit. Alternativ steht das Unlimited Paket für 34,99 Euro im Jahresvertrag bzw. 44,99 Euro pro Monat Auswahl.

Zudem werdet Ihr bei MagentaSport fündig – hier starten die Vorberichte um 16.45 Uhr. Als Bestandskunden von MagentaTV müsst Ihr 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsabo in die Hand nehmen. Ohne MagentaTV belaufen sich die Kosten auf 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Überdies läuft die Begegnung in Basra auch bei Sportdigital TV und im Live Stream. Auch hier geht es vor dem Anpfiff um 17.00 Uhr um 16.45 Uhr los. Alternativ zur TV-Übertragung könnt Ihr für die STREAMS zu Tagespass für 2,99 Euro, Monatspass für 4,99 Euro oder Jahrespass für 44,99 Euro greifen.

Spiel Irak – Vereinigte Arabische Emirate (VAE) Wettbewerb WM Qualifikation - Finale (Asien) Datum Dienstag, 18. November 2025 Uhrzeit 17.00 Uhr Ort Basra International Stadium

Der Irak belegte vor dem 1:1 im Hinspiel bei den Vereinigten Arabischen Emiraten die Gruppe B der vierten Stufe mit vier Punkten. Nach einem 1:0 gegen Indonesien verzeichneten die Löwen von Mesopotamien gegen Saudi-Arabien ein 0:0.

Die Vereinigten Arabischen Emirate waren mit einem 2:1 gegen den Oman in die Gruppe A der vierten Stufe gestartet. Doch drei Tage später unterlagen die Falken gegen Katar mit 1:2.

