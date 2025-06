Inter Mailand trifft heute bei der Klub-WM auf die Urawa Red Diamonds. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Für Champions-League-Finalist Inter Mailand geht die Klub WM in den USA am heutigen Samstag, 21. Juni, weiter. In ihrem zweiten Gruppenspiel haben es die Italiener mit den Urawa Red Diamonds aus Japan zu tun. Angepfiffen wird das Spiel aus der Gruppe E im Lumen Field in Seattle um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Urawa Red Diamonds (Klub WM) heute im Live Stream und live im TV?

Das Gruppenspiel der Klub-WM zwischen Inter Mailand und den Urawa Red Diamonds wird exklusiv bei DAZN übertragen – sogar kostenlos, ein Abo ist also nicht erforderlich. Alles was Ihr benötigt, um das Spiel live verfolgen zu können, ist eine einmalige Registrierung. Die Vorberichterstattung mit Moderator Frederik Harder beginnt um 20.35 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard.

Artikel wird unten fortgesetzt

Anstoßzeit Inter Mailand gegen Urawa Red Diamonds

Inter Mailand vs Urawa Red Diamonds: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Inter Mailand

Die Italiener haben bei der Pflichtspiel-Premiere ihres neuen Trainers Cristian Chivu zum Auftakt der Klub-WM einen Sieg verpasst. Vor 40.311 Zuschauern im kalifornischen Pasadena kam Inter gegen Monterrey aus Mexiko nicht über ein 1:1 hinaus. Sergio Ramos brachte Monterrey in Führung (25.), Lautaro Martinez gelang nur noch der Ausgleich (42.).

News über Urawa Red Diamonds

Die Urawa Red Diamonds sind mit einer 1:3-Pleite gegen River Plate Buenos Aires in die Klub-WM gestartet. Für die Japaner traf Yusuke Matsuo zum zwischenzeitlichen 1:2 (58.). Um sich nicht frühzeitig aus dem Wettbewerb zu verabschieden, muss Urawa gegen Inter Mailand punkten.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Mailand vs Urawa Red Diamonds: Die Tabellen

Nützliche Links