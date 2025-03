Houston 1836 empfängt heute Inter Miami CF in der MLS. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Der 2. Spieltag der neuen MLS-Saison wird in der Nacht von Sonntag (2. März) auf Montag (3. März) mit der Begegnung zwischen Houston Dynamo und Inter Miami beendet. Der Anpfiff erfolgt um 1 Uhr nachts.

Als Spielstätte dient das Shell Energy Stadium in Houston, Texas.

Wer zeigt / überträgt Houston vs. Inter Miami und Lionel Messi im LIVE STREAM und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Houston 1836 vs. Inter Miami CF heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Um die MLS in Deutschland live verfolgen zu können, führt kein Weg an Apple TV vorbei. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte sämtlicher Spiele aus der nordamerikanischen Profiliga und bietet sie live im Stream und TV an. Dadurch natürlich auch das Duell zwischen Houston und Miami. Allerdings ist für Apple TV ein kostenpflichtiges Abonnement fällig.

Wer zeigt / überträgt Houston vs. Inter Miami und Lionel Messi im LIVE STREAM und live im TV? Wann ist der Anstoß?

Spiel: Houston Dynamo vs. Inter Miami Wettbewerb: MLS Datum: 03. März 2025 Uhrzeit: 01.00 Uhr Ort: Shell Energy Stadium, Houston

Wer zeigt / überträgt Houston vs. Inter Miami und Lionel Messi im LIVE STREAM und live im TV? News

Houston 1836 News

Die neue MLS-Saison wurde vergangene Woche eröffnet. Houston verlor sein Auftaktspiel gegen den FC Dallas mit 1:2.

Inter Miami CF News

Das Team von Lionel Messi startete mit einem 2:2-Unentschieden gegen New York City in die neue Spielzeit. Nachdem man in der vergangenen Saison in der ersten Playoff-Runde gegen Atlanta die Segel streichen musste, soll diese Saison der Titel her.

Wer zeigt / überträgt Houston vs. Inter Miami und Lionel Messi im LIVE STREAM und live im TV? Die Tabellen der MLS vor dem 2. Spieltag

Atlantic Division:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 San Jose Earthquakes 1 1 0 0 4:0 4 3 2 Vancouver Whitecaps 1 1 0 0 4:1 3 3 3 San Diego FC 1 1 0 0 2:0 2 3 4 FC Dallas 1 1 0 0 2:1 1 3 5 Austin FC 1 1 0 0 1:0 1 3 5 Los Angeles FC 1 1 0 0 1:0 1 3 7 Seattle Sounders 1 0 1 0 2:2 0 1 8 Colorado Rapids 1 0 1 0 0:0 0 1 8 St. Louis City SC 1 0 1 0 0:0 0 1 10 Houston Dynamo 1 0 0 1 1:2 -1 0 11 Minnesota United FC 1 0 0 1 0:1 -1 0 11 Sporting Kansas City 1 0 0 1 0:1 -1 0 13 Los Angeles Galaxy 1 0 0 1 0:2 -2 0 14 Portland Timbers 1 0 0 1 1:4 -3 0 15 Real Salt Lake 1 0 0 1 0:4 -4 0

Central Division:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Columbus Crew 1 1 0 0 4:2 2 3 1 Philadelphia Union 1 1 0 0 4:2 2 3 3 Atlanta United FC 1 1 0 0 3:2 1 3 4 FC Cincinnati 1 1 0 0 1:0 1 3 5 Charlotte FC 1 0 1 0 2:2 0 1 5 D.C. United 1 0 1 0 2:2 0 1 5 Inter Miami CF 1 0 1 0 2:2 0 1 5 New York City FC 1 0 1 0 2:2 0 1 5 Toronto FC 1 0 1 0 2:2 0 1 10 Nashville SC 1 0 1 0 0:0 0 1 10 New England Revolution 1 0 1 0 0:0 0 1 12 CF Montréal 1 0 0 1 2:3 -1 0 13 New York RB 1 0 0 1 0:1 -1 0 14 Chicago Fire 1 0 0 1 2:4 -2 0 14 Orlando City 1 0 0 1 2:4 -2 0

Wer zeigt / überträgt Houston vs. Inter Miami und Lionel Messi im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links