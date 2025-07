Wer zeigt / überträgt Holland vs. Frankreich bei der Frauen EM heute im Live Stream und live im TV?

Zwischen Frankreich und Holland geht es am Sonntagabend ums Weiterkommen. Wo wird das EM-Gruppenspiel live gezeigt?

Mitfavorit Frankreich will am Sonntagabend (13. Juli) bei der Frauen-EM 2025 den Einzug ins Viertelfinale eintüten. Schon eine knappe Niederlage gegen Holland würde der Equipe tricolore dafür reichen.

Übertragen wird die Partie live bei DAZN, hier benötigt Ihr zuvor ein Abo. Kommentator beim Streamingdienst ist Lukas Flottmeyer.

Zusätzlich wird Frankreich gegen Holland auch live im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt das Spiel am Sonntagabend, zusätzlich gibt es einen kostenlosen Livestream bei sportschau.de

Nachdem Holland mit einem 3:0-Pflichtsieg gegen Wales erfreulich in die EM gestartet war, setzte es für Oranje am zweiten Spieltag eine bittere Pleite: Gegen Titelverteidiger England verloren Miedema und Co. mit 0:4.

Da davon auszugehen ist, dass England sein letztes Gruppenspiel gegen Wales gewinnt, benötigt Holland gegen Frankreich unbedingt einen Sieg, um noch weiterzukommen.

Die Französinnen setzten zum Turnierstart ein echtes Ausrufezeichen, als sie Titelverteidiger England mit 2:1 schlagen konnten. Im zweiten Gruppenspiel tat sich Frankreich gegen Wales zwar lange überraschend schwer, am Ende sprang aber doch ein klarer 4:1-Sieg heraus.

Gegen Holland würde ein Punkt sicher für den Einzug ins Viertelfinale reichen. Sogar bei einer Niederlage wäre man sicher weiter, wenn diese nicht allzu hoch ausfällt: Bei einem 0:1 oder 0:2 beispielsweise würde Frankreich ins Viertelfinale einziehen, auch wenn England zeitgleich Wales schlägt und die drei bestplatzierten Teams allesamt sechs Punkte haben. Dann müsste Holland Frankreich mit mindestens drei Toren Vorsprung schlagen, um noch weiterzukommen und die Equipe tricolore nach Hause zu schicken.

