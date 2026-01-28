In der Champions League stehen die Partien des achten Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Manchester City am Mittwoch (28. Januar) mit Galatasaray zu tun. Der Anstoß der Begegnung in England erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Etihad Stadium als Schauplatz des Duells zwischen den Citizens und den Löwen. Manchester City und Galatasaray stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen bei 13 und zehn Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray bei Manchester City im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

Manchester City gegen Galatasaray könnt Ihr live bei DAZN sehen. Ihr habt dabei die Auswahl zwischen der Einzelübertragung und der Konferenz. Das Einzelspiel beginnt um 21.00 Uhr direkt mit dem Anpfiff. Am Kommentar sind Kai Goerke und Ozan Sülüm im Einsatz, wobei Sülüm auf Türkisch begleitet. Die Konferenz startet bereits um 19.15 Uhr: Freddy Harder kommentiert, Laura Wontorra moderiert im Studio, dazu liefern Sami Khedira und Nils Petersen die Einschätzungen als Experten.

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket. Dieses kostet derzeit 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr über die kostenlose DAZN-App streamen oder den Stream per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf den Fernseher bringen.

Spiel Manchester City – Galatasaray Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Etihad Stadium (Manchester)

News über Manchester City

Manchester City brennt nach einem 1:3 bei Bodö/Glimt auf Wiedergutmachung. In Norwegen kassierten die Citizens nach einem 0:2 gegen Bayer Leverkusen die zweite Niederlage binnen drei Auftritten in der Champions League. Doch dazwischen gelang mit einem 2:1 bei Real Madrid der dritte Sieg binnen vier Spieltagen.

News über Galatasaray

Galatasaray fädelte ab Ende September ein 1:0 gegen den FC Liverpool, ein 3:1 gegen Bodö/Glimt sowie ein 3:0 bei Ajax ein. Doch zuletzt verzeichneten die Löwen zwei 0:1 gegen Saint-Gilloise sowie bei Monaco und vor einer Woche ein 1:1 gegen Atletico Madrid ein.

