Champions League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoGalatasaray
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

Manchester City trifft am Mittwoch in der Champions League auf Galatasaray. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League stehen die Partien des achten Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Manchester City am Mittwoch (28. Januar) mit Galatasaray zu tun. Der Anstoß der Begegnung in England erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Etihad Stadium als Schauplatz des Duells zwischen den Citizens und den Löwen. Manchester City und Galatasaray stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen bei 13 und zehn Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray bei Manchester City im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Manchester City gegen Galatasaray könnt Ihr live bei DAZN sehen. Ihr habt dabei die Auswahl zwischen der Einzelübertragung und der Konferenz. Das Einzelspiel beginnt um 21.00 Uhr direkt mit dem Anpfiff. Am Kommentar sind Kai Goerke und Ozan Sülüm im Einsatz, wobei Sülüm auf Türkisch begleitet. Die Konferenz startet bereits um 19.15 Uhr: Freddy Harder kommentiert, Laura Wontorra moderiert im Studio, dazu liefern Sami Khedira und Nils Petersen die Einschätzungen als Experten.

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket. Dieses kostet derzeit 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr über die kostenlose DAZN-App streamen oder den Stream per HDMI-Kabel über Notebook oder PC auf den Fernseher bringen.

SpielManchester City – Galatasaray
WettbewerbChampions League, Ligaphase, 8. Spieltag
DatumMittwoch, 28. Januar 2026
Uhrzeit21.00 Uhr
OrtEtihad Stadium (Manchester)

Anstoßzeit Galatasaray bei Manchester City

Galatasaray bei Manchester City: Aufstellungen

Manchester City vs Galatasaray Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester CityHome team crest

4-1-4-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestGAL
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
6
Nathan Aké
27
M. Nunes
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
4
T. Reijnders
20
B. Silva
47
P. Foden
11
Jérémy Doku
9
E. Haaland
1
U. Cakir
17
E. Elmali
7
R. Sallai
6
Davinson Sánchez
42
Abdülkerim Bardakci
99
M. Lemina
11
Yunus Akgün
53
B. Yilmaz
34
L. Torreira
10
Leroy Sané
45
V. Osimhen

4-2-3-1

GALAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Guardiola

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Buruk

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Manchester City

Manchester City brennt nach einem 1:3 bei Bodö/Glimt auf Wiedergutmachung. In Norwegen kassierten die Citizens nach einem 0:2 gegen Bayer Leverkusen die zweite Niederlage binnen drei Auftritten in der Champions League. Doch dazwischen gelang mit einem 2:1 bei Real Madrid der dritte Sieg binnen vier Spieltagen.

News über Galatasaray

Galatasaray fädelte ab Ende September ein 1:0 gegen den FC Liverpool, ein 3:1 gegen Bodö/Glimt sowie ein 3:0 bei Ajax ein. Doch zuletzt verzeichneten die Löwen zwei 0:1 gegen Saint-Gilloise sowie bei Monaco und vor einer Woche ein 1:1 gegen Atletico Madrid ein.

Form

MCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

GAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

Galatasaray bei Manchester City: Die Tabellen

Galatasaray bei Manchester City (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

