Champions League
team-logoJuventus FC
Allianz Stadium
team-logoGalatasaray
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei Juventus Turin heute im Live Stream und live im TV?

Juventus Turin trifft am Mittwoch in der Champions League auf Galatasaray. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League stehen die Rückspiele des Playoffs auf dem Programm. Dabei bekommt es Juventus Turin am Mittwoch (25. Februar) mit Galatasaray zu tun. Der Anpfiff der Begegnung in Italien erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Allianz Stadium als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen der Alten Dame und den Löwen. Vor einer Woche bezwang Galatasaray Juventus Turin mit 5:2.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray bei Juventus Turin im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Das Duell zwischen Juventus Turin und Galatasaray läuft live bei DAZN. Ihr habt die Wahl, ob Ihr das Einzelspiel verfolgt oder die Konferenz einschaltet. Im Einzelspiel kommentiert Robby Hunke. Die Konferenz startet um 20.15 Uhr: Christoph Stadtler moderiert im Studio, Lukas Schönmüller begleitet das Spiel am Mikrofon.

Um die Übertragung bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket. Aktuell kostet dieses 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr über die kostenfreie DAZN-App streamen oder das Signal per HDMI-Kabel vom Notebook beziehungsweise PC auf den Fernseher übertragen.

SpielJuventus Turin – Galatasaray
WettbewerbChampions League, Playoffs, Rückspiele
DatumMittwoch, 25. Februar 2026
Uhrzeit21.00 Uhr
OrtAllianz Stadium (Turin)

Anstoßzeit Galatasaray bei Juventus Turin

Champions League - Endrunde
Allianz Stadium

Ort und Zeit des Spiels.

Galatasaray bei Juventus Turin: Aufstellungen

Juventus FC vs Galatasaray Voraussichtliche Aufstellungen

Juventus FCHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestGAL
16
M. Di Gregorio
6
L. Kelly
4
F. Gatti
15
P. Kalulu
18
F. Kostic
22
W. McKennie
21
F. Miretti
19
Khéphren Thuram-Ulien
7
C. Conceicao
5
M. Locatelli
30
J. David
1
U. Cakir
6
Davinson Sánchez
42
Abdülkerim Bardakci
7
R. Sallai
4
I. Jakobs
11
Yunus Akgün
34
L. Torreira
77
N. Lang
8
Gabriel Sara
53
B. Yilmaz
45
V. Osimhen

4-2-3-1

GALAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Spalletti

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Buruk

Verletzungen und Sperren

News über Juventus Turin

Juventus Turin blieb mit dem 2:5 bei Galatasaray zum zweiten Mal am Stück in der Champions League sieglos. Denn nach einem 3:2 bei Bodo/Glimt und zwei 2:0 gegen Pafos sowie gegen Benfica endete die Ligaphase mit einem 0:0 bei Monaco.

News über Galatasaray

Galatasaray kehrte mit dem 5:2 gegen Juventus Turin nach vier Auftritten in der Königsklasse auf die Siegerstraße zurück. Überdies holten die Löwen in dieser Phase mit einem 1:1 gegen Atletico Madrid insgesamt einen Punkt. Es folgte am 28. Januar ein 0:2 bei Manchester City.

Form

JUV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/15
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

GAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

JUV

Letzte 5 Spiele

GAL

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

6

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Galatasaray bei Juventus Turin: Die Tabellen

0