In der Champions League stehen die Rückspiele des Playoffs auf dem Programm. Dabei bekommt es Juventus Turin am Mittwoch (25. Februar) mit Galatasaray zu tun. Der Anpfiff der Begegnung in Italien erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Allianz Stadium als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen der Alten Dame und den Löwen. Vor einer Woche bezwang Galatasaray Juventus Turin mit 5:2.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray bei Juventus Turin im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei Juventus Turin heute im Live Stream und live im TV?

Das Duell zwischen Juventus Turin und Galatasaray läuft live bei DAZN. Ihr habt die Wahl, ob Ihr das Einzelspiel verfolgt oder die Konferenz einschaltet. Im Einzelspiel kommentiert Robby Hunke. Die Konferenz startet um 20.15 Uhr: Christoph Stadtler moderiert im Studio, Lukas Schönmüller begleitet das Spiel am Mikrofon.

Um die Übertragung bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Unlimited-Paket. Aktuell kostet dieses 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung. Anschließend könnt Ihr über die kostenfreie DAZN-App streamen oder das Signal per HDMI-Kabel vom Notebook beziehungsweise PC auf den Fernseher übertragen.

Spiel Juventus Turin – Galatasaray Wettbewerb Champions League, Playoffs, Rückspiele Datum Mittwoch, 25. Februar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Allianz Stadium (Turin)

Juventus Turin blieb mit dem 2:5 bei Galatasaray zum zweiten Mal am Stück in der Champions League sieglos. Denn nach einem 3:2 bei Bodo/Glimt und zwei 2:0 gegen Pafos sowie gegen Benfica endete die Ligaphase mit einem 0:0 bei Monaco.

News über Galatasaray

Galatasaray kehrte mit dem 5:2 gegen Juventus Turin nach vier Auftritten in der Königsklasse auf die Siegerstraße zurück. Überdies holten die Löwen in dieser Phase mit einem 1:1 gegen Atletico Madrid insgesamt einen Punkt. Es folgte am 28. Januar ein 0:2 bei Manchester City.

