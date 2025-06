Frankreich trifft am Donnerstag in der Nations League auf Spanien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Nations League steht das Halbfinale auf dem Programm. Dabei bekommt es Frankreich am Donnerstag (5. Juni) mit Spanien zu tun. Der Anpfiff in München ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem dient die MHP Arena als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Bleus und der Furia Roja. Frankreich und Spanien belegen im FIFA Ranking den dritten und den zweiten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Frankreich vs. Spanien im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Spanien heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Halbfinale in der Nations League zwischen Frankreich und Spanien im Free-TV und via LIVE STREAM bei der ARD mitverfolgen. Hierbei beginnt die Vorberichterstattung der Sportschau um 20.15 Uhr.

Bei DAZN starten die Vorberichte zum Klassiker zwischen den Bleus und der Furia Roja um 20.25 Uhr. Möchtet Ihr dort die Nations League sehen, benötigt Ihr einen Jahres- oder Monatszugang. Für das Super Sports Paket müsst Ihr pro Monat respektive 9,99 Euro bzw. 19,99 in die Hand nehmen. Das Unlimited Paket kostet monatlich 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro.

Spiel Frankreich – Spanien Wettbewerb Nations League, Halbfinale Datum Donnerstag, 5. Juni 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort MHP Arena (Stuttgart)

Anstoßzeit Frankreich gegen Spanien

Frankreich vs Spanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Frankreich

Frankreich hatte im Viertelfinale der Nations League 2024/25 gegen Kroatien das bessere Zielwasser.

Zuvor hatte die Mannschaft von Didier Deschamps gegen die Karierten zuhause ein 2:0 und auswärts ein 0:2 verzeichnet.

In der Gruppe 2 hatten die Bleus vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage erlebt. Gegen das zweitplatzierte Italien hatte es vor heimischer Kulisse ein 1:3 und bei den Azzurri ein 3:1 eingefahren.

News über Spanien

Ebenso wie Frankreich entschied Spanien sein Viertelfinale gegen Holland im Elfmeterschießen für sich. Zuvor war einem 2:2 bei den Oranjes ein 3:3 gefolgt.

In der Gruppe 4 hatte die Elf von Luis de la Fuente fünfmal gewonnen und einmal die Punkte geteilt.

Das Unentschieden war zum Auftakt mit einem 0:0 in Serbien zustande gekommen. Gegen das zweitplatzierte Dänemark erreichte die Furia Roja zuhause ein 1:0 und auswärts ein 2:1.

Form

Bilanz direkte Duelle

Frankreich vs Spanien: Die Tabellen

