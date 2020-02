Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Auftakt zu Spieltag Nummer 24! Fortuna Düsseldorf empfängt die gebeutelten Herthaner am Freitagabend - hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

und eröffnen den 24. Spieltag der am Freitagabend! Anstoß in der Merkur Spiel-Arena ist um 20.30 Uhr - und Ihr könnt das Spiel live verfolgen!

Nach dem desaströsen 0:5 gegen den 1. FC Köln in der vergangenen Woche bekommt Hertha gegen Düsseldorf nun die Chance zur Wiedergutmachung. Interimstrainer Alexander Nouri wird dabei in jedem Fall auf der Bank sitzen.

Um die "Big City Krise" abzuwenden und dem Tabellenkeller nicht noch näher zu kommen, braucht der Tabellenvierzehnte dabei jeden Punkt. Doch auch Düsseldorf, das derzeit sechs Punkte hinter den Hauptstädtern auf dem Relegationsplatz rangiert, ist zum Siegen verpflichtet.

Bundesliga am Freitagabend und Ihr könnt live dabei sein. Lest Euch dafür in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC: Die Daten zum Freitagsspiel der Bundesliga

Duell Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Datum Freitag, 28. Februar 2020 | 20.30 Uhr Ort Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Zuschauer 54.600 Plätze

Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Bei den Übertragungsrechten der Bundesliga hat sich in den vergangenen Saisons einiges getan. Verständlich, wenn der ein oder andere Fan dabei den Überblick verloren hat. Wo läuft nun also Düsseldorf gegen Hertha live?

Die Antwort ist eindeutig: Das Freitagsspiel der Bundesliga wird live und exklusiv beim Streaming-Dienst DAZN übertragen! Das Internetportal zeigt Düsseldorf gegen Hertha in voller Länge via LIVE-STREAM.

Ab 20.15 Uhr könnt Ihr Euch auf DAZN reinklicken und den Vorberichten lauschen. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch am Mikrofon aus Düsseldorf.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen, ohne dabei ein finanzielles Risiko einzugehen. Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr nämlich kostenlos kündigen, eine Mindestlaufzeit gibt es nicht.

Solltet Ihr vom Angebot überzeugt sein, könnt Ihr das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder sichert Euch direkt das Jahresabo für 119,99 Euro. Alle Infos zum Probemonat und den Konditionen findet Ihr unter diesem Link.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier gibt's Antworten!

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC live im TV?

Freitagsspiele der Bundesliga, die von Fernsehsendern übertragen werden, waren in dieser Saison nur vereinzelt vorhanden. Einzig die Auftaktspiele zur Hinrunde und Rückrunde wurden im Free-TV übertragen.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC wird von keinem Fernsehsender gezeigt. Weder Sky noch Sport1, Eurosport, ARD oder ZDF besitzen die Rechte an der Partie. Somit läuft das Duell weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Düsseldorf gegen Hertha dennoch am TV laufen zu lassen. Über die DAZN-App am Smart-TV oder über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick könnt Ihr das Spiel gemütlich via DAZN vor dem Fernseher verfolgen.

DAZN ist außerdem mit fast allen mobilen Geräten kompatibel. Die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder Spielekonsole findet Ihr hier:

Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC: Hier laufen die Highlights der Partie

Wer am Freitagabend unterwegs ist und keine Zeit hat, das Spiel auf dem Smartphone zu schauen, kann sich im Nachhinein auch die Highlights zwischen Düsseldorf und Hertha reinziehen. DAZN stellt nämlich schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den besten Szenen auf die Plattform.

Die Highlights sind für alle DAZN-Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar. Sogar das Re-Live, bei dem Ihr das komplette Spiel noch mal ansehen könnt, steht dort für Euch bereit. Alle Informationen zur Registrierung auf DAZN findet Ihr oben oder unter diesem Link.

Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, bestens über das Geschehen aus Düsseldorf informiert zu werden, bietet Euch der LIVE-TICKER von Goal. Hier werden alle wichtigen Szenen ausführlich geschildert und mit interessanten Analysen und Statistiken untermalt.

Mit der Goal-App für iOS oder Android könnt Ihr kostenlos das Spiel verfolgen - oder Ihr klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal.

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC im TV und im LIVE-STREAM? Hier gibt's die Übersicht

Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... Highlight-Clip DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

