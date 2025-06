Bei der FIFA Klub-WM treffen Flamengo und der FC Chelsea aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Bei der FIFA Klub-WM steht am heutigen Freitag, den 20. Juni, der 2. Spieltag der Gruppe D an. Unter anderem spielt Flamengo gegen Chelsea FC. Der Anpfiff im TQL Stadium in Cincinnati erfolgt um 20 Uhr deutscher Zeit.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Als Austragungsort dient das Lincoln Financial Field in Philadelphia. Beide Teams sind bereits mit einem Sieg ins Turnier gestartet.

Wer zeigt / überträgt Flamengo vs. FC Chelsea (Klub WM) heute im Live Stream und live im TV?

Die Partie zwischen Flamengo und CFC wird bei DAZN kostenfrei übertragen – ein Abo ist nicht erforderlich. Lediglich eine einmalige Registrierung genügt, um Zugriff auf alle Spiele der Klub-WM zu erhalten. Eine ausführliche Vorberichterstattung gibt es nicht: Der Stream startet pünktlich zum Anpfiff um 20.00 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Chris Putz, an seiner Seite analysiert Ex-Profi Ralph Gunesch als Experte.

Der Topklub aus Rio de Janeiro hat einen erfolgreichen Start bei der Klub-WM hingelegt. Der brasilianische Vertreter setzte sich vor ein paar Tagen souverän mit 2:0 gegen Espérance Tunis durch und bleibt damit dem FC Chelsea auf den Fersen, der wenige Stunden zuvor ebenfalls mit 2:0 gegen Los Angeles FC gewonnen hatte. Nach dem ersten Spieltag liegen beide Teams in Gruppe D an der Spitze. Flamengo überzeugte dabei mit fast 70 Prozent Ballbesitz.Auch der FC Chelsea ist erfolgreich in die Klub-WM gestartet: Der Premier-League-Klub setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen Los Angeles FC durch. Für Trainer Enzo Maresca und das Team war es dennoch ein seltsamer Auftakt – nur rund 22.000 Zuschauer verfolgten die Partie im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, das damit fast 50.000 freie Plätze aufwies. Maresca sprach von einer ‚eigenartigen‘ Atmosphäre.