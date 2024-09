Feyenoord empfängt am Donnerstag in der Champions League Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen die Partien des ersten Spieltags in der Ligaphase. Dabei bekommt es Feyenoord Rotterdam am Donnerstag (19. September) mit Bayer Leverkusen zu tun. Der Anpfiff auf niederländischem Boden ertönt um 18.45 Uhr.

Überdies fungiert das Stadion Feijenoord als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen De Stadionclub und Bayer Leverkusen. Es handelt sich um das erste Duell Feyenoord Rotterdam vs. Bayer Leverkusen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Feyenoord Rotterdam vs. Bayer Leverkusen im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Feyenoord Rotterdam vs. Bayer Leverkusen, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Feyenoord Rotterdam – Bayer Leverkusen Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag Datum Donnerstag, 19. September 2024 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Stadion Feijenoord (Rotterdam)

Wer zeigt / überträgt Feyenoord Rotterdam vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und live im TV?

Feyenoord Rotterdam vs. Bayer Leverkusen im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Feyenoord-News

Feyenoord Rotterdam hatte auch das Ticket für die Gruppenphase der Champions League 2023/24 gelöst.

Hierbei hatte De Stadionclub unter Arne Slot in der Gruppe E ausschließlich zu Hause mit einem 2:0 gegen Celtic und einem 3:1 gegen Lazio gepunktet.

Seit diesem Sommer schwingt der Däne Brian Priske beim niederländischen Vizemeister das Trainerzepter.

Feyenoord Rotterdam ist in der Eredivisie 2024/25 noch ungeschlagen, aber am Samstag kam mit einem 2:2 bei Groningen das dritte Unentschieden in vier Auftritten zustande.

Die Aufstellung vom Feyenoord Rotterdam:

Bayer-News

Bayer Leverkusen war mit einem Triumph im Supercup gegen den VfB Stuttgart in die Pflichtspiel-Saison gestartet. Hierbei hatte die Werkself das bessere Zielwasser im Elfmeterschießen gehabt.

In der Bundesliga nahm die Mannschaft von Xabi Alonso in drei Spieltagen sechs Punkte mit.

Nach einem 3:2 bei Gladbach und einem 2:3 gegen RB Leipzig kehrte die Werkself am Samstag mit einem 4:1 bei Hoffenheim auf die Siegerstraße zurück.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen

Feyenoord Rotterdam vs. Bayer Leverkusen live anschauen: Nützliche Links