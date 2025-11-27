In der Europa League kommt es am Donnerstag (27. November) zur Partie zwischen Fenerbahce und Ferencvaros Budapest. Diese findet im Sükrü Saracoglu Stadi statt. Der Anstoß in Istanbul erfolgt um 18.45 Uhr.

Nach jeweils vier Auftritten in der Europa League halten Fenerbahce und Ferencvaros Budapest bei sieben und zehn Zählern.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Fenerbahce vs. Ferencvaros Budapest heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce vs. Ferencvaros Budapest heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Fenerbahces Heimspiel gegen Ferencvaros Budapest in voller Länge sowie in der Konferenz bei RTL+ via STREAM schauen. Zuvor beginnt um 18.15 Uhr die Sendung Matchday – dort kommen Moderatorin Jana Wosnitza, Experte Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann zum Einsatz. Anschließend zeichnen sich Christoph Stadtler im Einzelspiel bzw. Peter Reichert in der Konferenz für den Kommentator verantwortlich. Allerdings kommt Ihr nicht um das Premium, Max oder Family-Modell herum – hierfür müsst 8,99 Euro, 12,99 Euro bzw. 18,99 Euro bezahlen.

Spiel Fenerbahce - Ferencvaros Budapest Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 5. Spieltag Datum Donnerstag, 27. November 2025 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Sükrü Saracoglu Stadi (Istanbul)

Anstoßzeit Fenerbahce vs. Ferencvaros Budapest

Fenerbahce vs. Ferencvaros Budapest: Aufstellungen

News über Fenerbahce

Fenerbahce empfängt Ferencvaros Budapest drei Wochen nach einer Nullnummer bei Viktoria Pilsen. Damit ließen die Gelben Kanarienvögel nach einem 1:3 in Zagreb zum zweiten Mal in der Ligaphase Punkte liegen. Dazwischen feierten sie in Istanbul ein 2:1 gegen Nizza sowie ein 1:0 gegen den VfB Stuttgart.

News über Ferencvaros Budapest

Ferencvaros Budapest gewann nach einem 1:1 gegen Viktoria Pilsen alle jüngsten drei Partien in der Ligaphase. Das gelang den Ungarn mit einem 1:0 in Genk, einem 3:2 bei RB Salzburg sowie vor drei Wochen mit einem 3:1 gegen Ludogorets.

Form

Bilanz direkte Duelle

Fenerbahce vs. Ferencvaros Budapest: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der Europa League sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

Fenerbahce vs. Ferencvaros Budapest (Europa League) live anschauen: Nützliche Links