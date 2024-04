Fenerbahce trifft am Donnerstag in der Conference League auf Olympiakos. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM läuft.

In diesen Tagen gehen in der Conference League 2023/24 die Rückspiele des Viertelfinales über die Bühne. Dabei bekommt es Fenerbahce am Donnerstag (18. April) mit Olympiakos zu tun. Der Anstoß der Partie erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem dient das Istanbuler Sükrü Saracoglu Stadi als Schauplatz der Begegnung zwischen den Gelb-Dunkelblauen und den Rot-Weißen. Im Hinspiel vor einer Woche verzeichnete Fenerbahce ein 2:3 bei Olympiakos.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Fenerbahce vs. Olympiakos im LIVE STREAM und TV mitverfolgen könnt.

Fenerbahce vs. Olympiakos heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Olympiakos – Fenerbahce Wettbewerb Conference League, Viertelfinale Datum Donnerstag, 18. April 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Sükrü Saracoglu Stadi (Istanbul)

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce vs. Olympiakos? Die Conference League im LIVE STREAM und TV schauen

Fenerbahce vs. Olympiakos im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Fenerbahce-News

Fenerbahce geht nach dem 2:3 im Hinspiel mit einem Tor Rückstand in die Partie gegen Olympiakos. Dusan Tadic und Irfan Kahveci netzten für die Elf aus Istanbul ein.

Getty Images

Die Mannschaft von Ismail Kartal hatte die Gruppe H mit zwölf Zählern und punktgleich mit Ludogorets Razgrad als Erster beendet.

Anschließend hatten die Gelb-Dunkelblauen im Achtelfinale gegen Union Saint-Gilloise einen 3:0-Auswärtssieg und eine 0:1-Heimniederlage erlebt.

Die Aufstellung von Fenerbahce:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Olympiakos-News

Dank der Tore von Konstantinos Fortounis, Stevan Jovetic und Chiquinho entschied Olympiakos das Hinspiel mit 3:2 für sich. Die Elf von José Luis Mendilibar geht daher mit einem knappen Vorsprung in diese Begegnung.

Zuvor hatten die Rot-Weißen die Gruppe A der Europa League hinter West Ham und dem SC Freiburg mit sieben Punkten als Dritter abgeschlossen. Anschließend hatten sie sich zunächst in der Zwischenrunde der Conference League gegen Ferencvaros durchgesetzt.

Danach hatte Olympiakos im Achtelfinale Maccabi Tel Aviv in der Verlängerung bezwungen.

Die Aufstellung von Olympiakos:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Fenerbahce gegen Olympiakos heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege Fenerbahce 1 Siege Olympiakos 3 Unentschieden 0 Letztes Duell Olympiakos vs. Fenerbahce 3:2 (Conference League, 11. April 2024)

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce vs. Olympiakos heute im LIVE STREAM und TV? Nützliche Links zum Rückspiel