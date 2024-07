Fenerbahce steigt heute in die Champions-League-Qualifikation ein und tritt bei Lugano an. Wird das Spiel live übertragen?

Qualifiziert sich Fenerbahce für die Champions League? Unter dem neuen Trainer José Mourinho steht für den türkischen Vizemeister heute jedenfalls das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der 2. Qualifikationsrunde zur Königsklasse bestreitet Fenerbahce am Dienstag (23. Juli) das Hinspiel beim Schweizer Vizemeister FC Lugano.

Fener will sich dabei natürlich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche verschaffen. Sollte der Istanbuler Topklub weiterkommen, sind noch zwei weitere Qualifikationsrunden zu überstehen, um es in die Gruppenphase der reformierten Champions League zu schaffen.

Wer sich Lugano gegen Fenerbahce heute live anschauen will, der kann das tun: Sportdigital überträgt das Hinspiel nämlich im Livestream. Zudem zeigt auch Bild die Partie live im Stream. Hier müsst Ihr euch jeweils vorher anmelden, um Lugano vs. Fenerbahce sehen zu können.

Fenerbahce bei Lugano heute im LIVE STREAM und TV: Wann beginnt das Hinspiel?

Wettbewerb Champions-League-Qualifikation, 2. Runde (Hinspiel) Datum Dienstag, 23. Juli 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Spielort Stockhorn-Arena (Thun, Schweiz) Übertragung im LIVE STREAM Sportdigital, Bild

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce bei Lugano heute im LIVE STREAM und live im TV?

Sportdigital Live im Stream Bild Live im Stream

Wer zeigt / überträgt FC Lugano vs. Fenerbahce im LIVE STREAM und live im TV? Vorschau und News

News zum FC Lugano

Im Gegensatz zu Fenerbahce hat für Lugano die neue Saison in der heimischen Liga bereits begonnen.

Am ersten Spieltag der Schweizer Super League feierte die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti am vergangenen Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen Grasshoppers Zürich. Für die Tore waren dabei der frühere Lauterer Kacper Przybylko und der Schweizer Nationalspieler Uran Bislimi verantwortlich.

News zu Fenerbahce

Für Fener wird es derweil heute das erste Mal so richtig ernst unter Mourinho, der portugiesische Startrainer hat den türkischen Traditionsverein bekanntlich diesen Sommer übernommen.

Die Generalprobe verlief erfolgreich: Ein Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Hull City konnte Fenerbahce am vergangenen Donnerstag 5:1 gewinnen. Edin Dzeko schnürte dabei einen Doppelpack, zudem trafen Fred, Sebastian Szymanski und Mert Yandas.

