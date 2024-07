Allan Saint-Maximin kehrt nach Europa zurück. Der Offensivspieler schließt sich einem türkischen Spitzenklub an.

Offensivspieler Allan Saint-Maximin wechselt von Al-Ahli aus Saudi-Arabien in die Türkei zu Topklub Fenerbahce. Der 27-Jährige soll am Dienstagabend in Istanbul eintreffen und den Medizincheck absolvieren.