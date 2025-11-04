Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im TV?

Der FC Liverpool trifft am Dienstag in der Champions League auf Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Ligaphase der Champions League gehen die Spiele der vierten Runde über die Bühne. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Dienstag (4. November) mit Real Madrid zu tun. Der Anstoß dieses Klassikers erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Anfield als Schauplatz des Duells zwischen den Reds und den Königlichen. Der FC Liverpool und Real Madrid halten nach den bisherigen drei Spieltagen bei sechs bzw. neun Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Ihr könnt die Partie vom FC Liverpool gegen Real Madrid bei DAZN als Einzelspiel sowie in der Konferenz mitverfolgen. Eine halbe Stunde vor dem Anstoß an der Anfield Road, also um 20.30 Uhr, startet die Vorberichterstattung. Als Kommentator fungiert Marco Hagemann, während Nico Seepe die Konferenz begleitet. 

Wollt Ihr die Champions League live im TV und im Stream sehen, benötigt Ihr das Unlimited Paket. Dieses kostet derzeit monatlich 34,99 Euro (mit Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro. Danach könnt Ihr die kostenfreie App installieren oder Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

Anstoßzeit FC Liverpool vs. Real Madrid

FC Liverpool vs. Real Madrid: Aufstellungen

Liverpool vs Real Madrid Aufstellungen

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-1-4-1

Home team crestRMA
25
G. Mamardashvili
12
C. Bradley
5
Ibrahima Konaté
26
A. Robertson
4
C
V. van Dijk
10
A. Mac Allister
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
11
M. Salah
38
R. Gravenberch
22
H. Ekitike
1
T. Courtois
8
C
F. Valverde
24
D. Huijsen
3
Éder Militao
18
Álvaro Carreras
15
Arda Güler
7
Vinicius Junior
14
Aurélien Tchouaméni
6
E. Camavinga
5
J. Bellingham
10
Kylian Mbappé

4-1-4-1

RMAAway team crest

LIV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

RMA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • X. Alonso

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über FC Liverpool

Der FC Liverpool hielt sich zuletzt mit einem 5:1 bei Eintracht Frankfurt schadlos.

Davor hatten die Reds allerdings eine 0:1-Niederlage bei Galatasaray hinnehmen müssen.

Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Arne Slot mit einem 3:2 gegen Atletico Madrid gewonnen.

News über Real Madrid

Real Madrid feierte am 22. Oktober einen 1:0-Heimsieg gegen Juventus Turin.

Nach einem 2:1 gegen Olympique Marseille mit einem 5:0 in Almaty setzte sich der makellose Start der Königlichen in die Ligaphase fort.

Damit rangiert das Team von Xabi Alonso aufgrund der Tordifferenz mit neun Punkten auf dem fünften Platz.

Form

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

RMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/2
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

LIV

Letzte 5 Spiele

RMA

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

FC Liverpool vs. Real Madrid: Die Tabellen

