In der Ligaphase der Champions League gehen die Spiele der vierten Runde über die Bühne. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Dienstag (4. November) mit Real Madrid zu tun. Der Anstoß dieses Klassikers erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Anfield als Schauplatz des Duells zwischen den Reds und den Königlichen. Der FC Liverpool und Real Madrid halten nach den bisherigen drei Spieltagen bei sechs bzw. neun Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt die Partie vom FC Liverpool gegen Real Madrid bei DAZN als Einzelspiel sowie in der Konferenz mitverfolgen. Eine halbe Stunde vor dem Anstoß an der Anfield Road, also um 20.30 Uhr, startet die Vorberichterstattung. Als Kommentator fungiert Marco Hagemann, während Nico Seepe die Konferenz begleitet.

Wollt Ihr die Champions League live im TV und im Stream sehen, benötigt Ihr das Unlimited Paket. Dieses kostet derzeit monatlich 34,99 Euro (mit Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro. Danach könnt Ihr die kostenfreie App installieren oder Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

Der FC Liverpool hielt sich zuletzt mit einem 5:1 bei Eintracht Frankfurt schadlos.

Davor hatten die Reds allerdings eine 0:1-Niederlage bei Galatasaray hinnehmen müssen.

Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Arne Slot mit einem 3:2 gegen Atletico Madrid gewonnen.

News über Real Madrid

Real Madrid feierte am 22. Oktober einen 1:0-Heimsieg gegen Juventus Turin.

Nach einem 2:1 gegen Olympique Marseille mit einem 5:0 in Almaty setzte sich der makellose Start der Königlichen in die Ligaphase fort.

Damit rangiert das Team von Xabi Alonso aufgrund der Tordifferenz mit neun Punkten auf dem fünften Platz.

