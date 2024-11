Der FC Liverpool empfängt am Mittwoch in der Champions League Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen die Begegnungen des fünften Spieltags in der Ligaphase. Dabei bekommt es der FC Liverpool am Mittwoch (27. November) mit Real Madrid zu tun. Der Anpfiff auf englischem Boden ertönt um 21 Uhr.

Zudem dient das Anfield als Schauplatz des Duells zwischen den Reds und den Königlichen. Der FC Liverpool und Real Madrid halten bei zwölf und sechs Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

FC Liverpool vs. Real Madrid, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Liverpool – Real Madrid Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 5. Spieltag Datum Mittwoch, 27. November 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Stadion Anfield (Liverpool)

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid heute im LIVE STREAM und live im TV?

FC Liverpool vs. Real Madrid im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Liverpool-News

Der FC Liverpool hält nach den bisherigen vier Spieltagen in der Ligaphase bei der vollen Punktanzahl von zwölf Zählern.

Die Elf von Arne Slot hatte zunächst ein 3:1 bei der AC Milan und ein 2:0 gegen den FC Bologna gefeiert.

Danach gelangen den Reds ein 1:0 bei RB Leipzig und ein 4:0 gegen Bayer Leverkusen.

Am 5. November avancierte Luis Diaz mit einem Hattrick (61., 63., 92.) zum Mann des Spiels. Zudem netzte Cody Gakpo ein.

Die Aufstellung vom FC Liverpool:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Real-News

Real Madrid verzeichnete bislang in der Champions League 2024/25 zwei Siege und ebenso viele Niederlagen.

Das Team von Carlo Ancelotti war mit einem 3:1 gegen den VfB Stuttgart und einem 0:1 bei OSC Lille in die Ligaphase gestartet.

Danach erlebten die Königlichen ein 5:2 gegen Borussia Dortmund und am 5. November ein 1:3 gegen die AC Milan. Vinicius Junior hatte in der 23. Minute gegen die Rossoneri getroffen.

Die Aufstellung von Real Madrid

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Liverpool gegen Real Madrid live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 11 Siege FC Liverpool 3 Siege Real Madrid 7 Unentschieden 1 Letztes Duell Real Madrid vs. FC Liverpool 1:0 (Champions League, 8. März 2023)

