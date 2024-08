Im Rahmen der Asien-Reise 2024 testet der FC Bayern heute gegen Tottenham. Wer das Spiel live überträgt, erfahrt Ihr hier.

Der FC Bayern München trifft heute (Samstag, 3. August) in einem Testspiel auf Tottenham Hotspur. Der Anstoß der Partie, die in Südkorea stattfindet, ist für 13 Uhr angesetzt.

Seit dem 31. Juli befindet sich der deutsche Rekordmeister im Rahmen seiner Asien-Reise in Südkorea. Am 5. August geht es für Trainer Vincent Kompany und seine Jungs dann wieder zurück nach München.

Bayerns Testspiel gegen Tottenham könnt Ihr heute gleich bei mehreren Sendern live verfolgen. Zunächst einmal überträgt RTL die Partie live im Free-TV, stellt aber über RTL+ auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Und auch DAZN und Sky haben Bayern vs. Tottenham am Samstagmittag live im Programm.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur heute live, Uhrzeit: Wann beginnt das Testspiel?

Spiel FC Bayern - Tottenham Hotspur Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 3. August 2024 Uhrzeit 13 Uhr Austragungsort Seoul World Cup Stadium (Seoul, Südkorea)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Tottenham heute im LIVE STREAM und live im TV? Die Übertragung in der Übersicht

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Tottenham live im TV und im STREAM? Vorschau und Aufstellungen

Tottenham vor der Saison 2024/25

Nachdem Tottenham im Vorjahr Platz fünf erreichte, peilen die Spurs für die kommende Spielzeit wieder die Top Four in der Premier League an.

Getty Images

Verstärkt haben sich die Londoner dabei bisher unter anderem mit dem umworbenen Mittelfeldtalent Archie Gray, der für rund 41 Millionen Euro von Leeds United kam.

In der Vorbereitung feierte Tottenham vor dem Test gegen die Bayern bisher beispielsweise Siege gegen Heart of Midlothian (5:1) und QPR (2:0).

Die Aufstellung von Tottenham:

Vicario - Porro, Dragusin, Davies, Spence - Sarr, Gray - Maddison, Johnson, Son, Kulusevski

Der FC Bayern vor der Saison 2024/25

Bei den Bayern ist mit Vincent Kompany bekanntlich ein neuer Trainer am Ruder. Der Belgier hat in der Vorbereitung mit seiner sympathischen Art schon für Aufbruchsstimmung gesorgt, das Duell mit Tottenham wird nun der erste wirklich ernstzunehmende Test in diesem Sommer.

Getty

Bis dato hatte Bayern lediglich gegen den Kreisligisten FC Rottach-Egern und den Regionalligisten 1. FC Düren getestet.

Die Aufstellung des FC Bayern heute:

Neuer - Boey, Stanisic, Kim, Guerreiro - Pavlovic, Kimmich - Gnabry, Müller, Vidovic - Tel

FC Bayern vs. Tottenham heute im LIVE STREAM und live im TV: Die bisherige Bilanz

Bayern und Tottenham sind bisher siebenmal aufeinandergetroffen.

Zuletzt sah man sich in der Champions-League-Gruppenphase der Saison 2019/20, in beiden Duellen behielt damals Bayern die Oberhand. In London konnte der FCB seinerzeit sogar mit 7:2 gewinnen.

Die einzige Niederlage gegen Tottenham kassierte Bayern im Dezember 1983. Damals trafen die Spurs und die Münchener im Achtelfinalrückspiel des UEFA Cups aufeinander, das Hinspiel hatte der FCB mit 1:0 gewonnen. Doch letztlich kam Tottenham weiter, da die Engländer das Rückspiel mit 2:0 für sich entscheiden konnten.

Duelle insgesamt 7 Siege Bayern 4 Siege Tottenham 1 Unentschieden 2 Bisher letztes Duell Bayern vs. Tottenham 3:1 (11. Dezember 2019, Champions-League-Gruppenphase)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Tottenham im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zum Spiel