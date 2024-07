Der FC Bayern spielt in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 gleich zweimal binnen kurzer Zeit gegen Tottenham Hotspur.

Am 3. August treffen der FC Bayern und Tottenham in Seoul (Südkorea) bei einem Testspiel aufeinander. Und kurioserweise kommt es genau eine Woche später erneut zu dem gleichen Duell: Am 10. August empfangen die Spurs den FCB in London.

Warum Bayern und Tottenham in diesem Sommer gleich zweimal gegeneinander spielen und ob Harry Kane möglicherweise etwas damit zu tun hat, verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.