Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Dinamo Zagreb heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Champions League finden die Begegnungen des ersten Spieltags in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es der FC Bayern München am Dienstag (17. September) mit Dinamo Zagreb zu tun. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Außerdem dient die Allianz Arena als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen dem FCB und den Dunkelblauen. Die bisher einzigen Spiele FC Bayern vs. Dinamo Zagreb stiegen in der Champions League 2015/16.

FC Bayern München vs. Dinamo Zagreb, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern München – Dinamo Zagreb Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag Datum Dienstag, 17. September 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Der FC Bayern München war im Halbfinale der Champions League 2023/24 an Real Madrid gescheitert. Hierbei hatte der FCB gegen den späteren Finalsieger unter Thomas Tuchel ein 2:2 und in Spanien ein 1:2 verzeichnet.

In den bisherigen drei Meisterschaftsspielen mit Vincent Kompany an der Seitenlinie nahm der Rekordmeister die volle Punktanzahl von neun Zählern mit.

Zuletzt gelang dem Dritten der Vorsaison am Samstag ein 6:1 bei Holstein Kiel.

Die Aufstellung von FC Bayern München:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Dinamo Zagreb setzte sich im Play-off gegen Qarabag Agdam mit einem Gesamtscore von 5:0 durch.

Damit kehrte der amtierende kroatische Meister nach zwei Jahren in einen Champions-League-Hauptwettbewerb zurück.

In den bisherigen sechs Auftritten in der 1. HNL nahm die Mannschaft von Sergej Jakirovic 13 Punkte mit.

Nach einem 2:1 gegen Gorica verzeichneten die Dunkelblauen zuletzt ein 1:1 bei HNK Rijeka und am Freitag ein 0:1 gegen Hajduk Split.

Die Aufstellung vom Dinamo Zagreb

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern München gegen Dinamo Zagreb live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege FC Bayern München 2 Siege Dinamo Zagreb 0 Unentschieden 0 Letztes Duell Dinamo Zagreb vs. FC Bayern München 0:2 (Champions League, 9. Dezember 2015)

