Der FC Bayern gastiert am Mittwoch in der Champions League bei Aston Villa. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Begegnungen der zweiten Runde in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es FC Bayern München am Mittwoch (2. Oktober) auswärts mit Aston Villa zu tun. Der Anstoß in England erfolgt um 21 Uhr.

Der Villa Park in Birmingham dient als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den Lions und dem FCB. Im bislang einzigen Pflichtspielduell dieser Teams bezwang Aston Villa im Finale des Europapokals der Landesmeister 1981/82 den FC Bayern mit 1:0.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München bei Aston Villa im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

FC Bayern München bei Aston Villa, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Aston Villa – FC Bayern München Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 2. Spieltag Datum Mittwoch, 2. Oktober 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Villa Park (Birmingham)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Aston Villa heute im LIVE STREAM und live im TV?

FC Bayern München bei Aston Villa im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Aston Villa-News

Aston Villa löste als Vierter in der Premier League 2023/24 erstmals das Ticket für die Champions League .

Zum Auftakt in der Ligaphase setzte sich die Elf von Unai Emery am 17. September bei den Young Boys Bern mit 3:0 durch.

Youri Tielemans (27.), Jacob Ramsey (38.) und Amadou Onana (86.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Die Aufstellung von Aston Villa

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

FC Bayern München-News

Der FC Bayern München startete am 17. September mit einem 9:2 gegen Dinamo Zagreb in die Ligaphase.

Hierbei gelang Harry Kane ein Viererpack (19., 57., 73. und 78.) – drei Treffer resultierten dabei aus verwandelten Elfmetern.

Überdies netzten Raphael Guerreiro (33.), Michael Olise (38., 57.), Leroy Sane (85.) und Leon Goretzka (92.) für die Mannschaft von Vincent Kompany.

Die Aufstellung vom FC Bayern München:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern München gegen Aston Villa live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege FC Bayern München 0 Siege Aston Villa 1 Unentschieden 0 Letztes Duell Aston Villa vs. FC Bayern München 1:0 (European Cup, 26. Mai 1982)

FC Bayern München bei Aston Villa live anschauen: Nützliche Links