Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen? Die Bundesliga am Freitag live im TV und STREAM

Der FC Bayern trifft am Freitag auf Bayer Leverkusen. Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV und STREAM?

In der Bundesliga kommt es am 8. Spieltag zum Duell des FC Bayern München mit Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff der Partie ist am Freitag, 30. September 2022, um 20.30 Uhr in der Allianz Arena in München. Wer zeigt / überträgt das Spiel live? GOAL hat die wichtigsten Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM nachfolgend für Euch zusammengefasst und verrät außerdem, welcher LIVE-TICKER Euch verlässlich informiert und wo Ihr die Highlights finden könnt.

Für den FC Bayern läuft die aktuelle Bundesliga-Spielzeit alles andere als zufriedenstellend. Mit nur 13 Punkten aus sieben Partien steht der deutsche Rekordmeister lediglich auf dem fünften Tabellenplatz, zuletzt sorgten vier sieglose Spiele in Folge für Krisenstimmung an der Säbener Straße. Vor der Länderspielpause setzte es mit dem 0:1 gegen den FC Augsburg gar die erste Niederlage der laufenden Saison.

Gegen Leverkusen streben FCB-Trainer Julian Nagelsmann und Co. nun die Wende an, allerdings wollen auch die Rheinländer mal wieder dreifach punkten. Für den Tabellen-15. ist es bislang eine Saison zum Vergessen, einzig gegen Mainz 05 konnte ein Dreier eingefahren werden. Ob der FC Bayern allerdings der richtige Aufbaugegner für die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Gerardo Seoane ist, darf bezweifelt werden.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen? Die Infos zur Bundesliga-Partie

Begegnung: FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen

Wettbewerb: Bundesliga, 8. Spieltag

Datum: 30. September 2022, 20.30 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen? Läuft das Spiel live im Free-TV?

Wie Ihr Euch schon denken könnt, wird die Partie nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Erst am 11. November läuft eine Bundesliga-Begegnung wieder im Free-TV, Sat.1 zeigt / überträgt dann Gladbach gegen Dortmund live.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen? Die Bundesliga live im Pay-TV sehen

Via Pay-TV könnt Ihr live dabei sein, wenn der FCB am Freitag Bayer 04 empfängt. Dafür müsst Ihr die linearen Kanäle von DAZN bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen. Dies ist beispielsweise bei Vodafone möglich.

Ab 19.45 Uhr werdet Ihr dann auf DAZN 1 mit den wichtigsten Infos rund um die Partie versorgt, ab 20.30 rollt der Ball in München.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen? Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN

Wollt Ihr die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen, kommt Ihr ebenfalls nicht um ein Abonnement bei DAZN herum. Neben der höchsten deutschen Spielklasse zeigt der Anbieter auch nahezu alle Partien der UEFA Champions League, internationale Top-Ligen wie die Serie A und La Liga sowie US-Sport rund um NFL und NBA live.

Für umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo sichert Ihr Euch Zugriff auf alle LIVE-STREAMS von DAZN, das flexibel kündbare Monatsabo ist für 29,99 Euro zu haben. Nach der Registrierung loggt Ihr Euch einfach auf einem Gerät Eurer Wahl ein und lehnt Euch zurück. Checkt zudem das Kombi-Angebot von Sky und DAZN ab, das nur noch bis zum 30. September gilt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen? Bundesliga auf DAZN - mehr Infos zum Anbieter

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Bayer Leverkusen? Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Die Highlights könnt Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls auf DAZN abrufen. Zudem findet Ihr die kurzen Clips ab Montagnacht um 0 Uhr auch auf den YouTube-Kanälen von Sport1, des ZDF-Sportstudios und der Sportschau.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zu FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Dort verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen und bleibt up-to-date.

