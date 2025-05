Der FC Barcelona trifft am Sonntag in der LaLiga auf Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo der Clasico im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der LaLiga stehen die Begegnungen der 35. Runde auf dem Programm. Dabei bekommt es der FC Barcelona am Sonntag (11. Mai) mit Real Madrid zu tun. Der Anstoß in der katalanischen Metropole erfolgt um 16.15 Uhr.

Außerdem fungiert das Estadi Olimpic Lluis Companys als Schauplatz des Clasicos zwischen den Blaugrana und den Königlichen. Es handelt sich um das zweite Duell binnen gut zwei Wochen, wobei die Katalanen das Finale der Copa del Rey am 26. April mit 3:2 für sich entschieden. In der LaLiga halten der FC Barcelona und Real Madrid vor diesem Titelduell bei 79 und 75 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Real Madrid (El Clasico) im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch den Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid bei DAZN genießen, wobei die Vorberichterstattung ab 15.45 Uhr läuft. Möchtet Ihr Euch die LaLiga via TV und LIVE STREAM ansehen, benötigt Ihr einen Jahres- oder Monatszugang. Für das Super Sports Paket müsst Ihr monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro bezahlen. Für das Unlimited Paket müsst Ihr pro Monat 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro auf den Tisch legen.

Spiel FC Barcelona – Real Madrid Wettbewerb LaLiga, 35. Spieltag Datum Sonntag, 11. Mai 2025 Uhrzeit 16.15 Uhr Ort Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona)

Anstoßzeit FC Barcelona gegen Real Madrid

La Liga - La Liga Estadio Olimpico Lluis Companys

FC Barcelona vs Real Madrid: Aufstellungen

News über den FC Barcelona

Der FC Barcelona feierte am 3. Mai mit einem 2:1 bei Real Valladolid den 13. Sieg binnen 14 Meisterschaftsspielen.

Die Elf von Hansi Flick hatte den einzigen Punktverlust in dieser Phase am 5. April mit einem 1:1 gegen Betis Sevilla hinnehmen müssen. Gegen die Verdiblancos war eine Serie mit neun Siegen gerissen.

Anschließend hatten die Blaugrana ein 1:0 bei Leganes, ein 4:3 gegen Celta de Vigo sowie ein 1:0 gegen RCD Mallorca eingefädelt.

News über Real Madrid

Real Madrid verzeichnete in seinen jüngsten zehn LaLiga-Auftritten acht volle Erfolge und zwei Niederlagen.

Nach der Zweiten davon, einem 1:2 vor heimischer Kulisse gegen den FC Valencia, gewann das Team von Carlo Ancelotti zuletzt viermal am Stück.

Hierbei hatten sich die Königlichen zuerst bei Deportivo Alaves, gegen Athletic Bilbao sowie in Getafe mit 1:0 durchgesetzt. Am Sonntag folgte ein 3:2 gegen Celta de Vigo.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Barcelona vs Real Madrid: Die Tabellen

