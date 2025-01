Eintracht Frankfurt empfängt in der Bundesliga heute den SC Freiburg. Wer im TV und Livestream überträgt? GOAL hat die Antwort.

Englische Wochen in der Bundesliga, im Rahmen des letzten Hinrunden-Spieltags geht es zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg heute an einem Dienstag zur Sache. Angepfiffen wird das Duell im Frankfurter Deutsche-Bank-Park um 20.30 Uhr.

Eigentlich ist die Übertragungssituation in der Bundesliga einfach erklärt: DAZN zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele, Sky alle Samstagsspiele. Aber wie sieht es bei einem Spieltag aus, der unter der Woche stattfindet?

Noch simpler, Sky zeigt nämlich alle Partien des 17. Spieltags live und exklusiv in voller Länge! Sowohl im Pay-TV als auch im LIVE-STREAM via Sky Go oder WOW könnt Ihr ab 20.15 Uhr den Kanal Sky Sport Bundesliga 3 für das Einzelspiel mit Kommentator Klaus Veltman einschalten, gleichzeitig läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute im LIVE STREAM und live im TV?

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im TV und LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Dienstag, 14. Januar 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Spielort Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Die aktuelle Form

Nach einem Traumstart in die Saison, welcher der Eintracht zwischenzeitlich den zweiten Tabellenrang in der Bundesliga bescherte, ließen die Adler vor der Winterpause ein wenig abreißen. Der 4:0-Auswärtserfolg über den 1. FC Heidenheim blieb der einzige im Monat Dezember, im Anschluss folgten wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen und ein Remis.

Auch nach dem Jahreswechsel setzte sich dieser Trend fort, mit einer 1:3-Testspielniederlage beim FSV Mainz 05 starteten die heutigen Gastgeber in den Januar - darauf folgte ein 1:0 im Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli.

Die Freiburger indes haben es sich auf dem sechsten Platz gemütlich gemacht. Zuletzt holte der Sport-Club gegen Holstein Kiel zuhause ein 3:2.

Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen zum Spiel nicht bekannt. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden sie hier nachgereicht.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live: Die Bilanz im direkten Duell

Insgesamt 45-mal sind die beiden Vereine wettbewerbsübergreifend bislang aufeinandergetroffen, die historische Bilanz ist dabei recht ausgeglichen. Frankfurt hat mit 18 Siegen gegenüber Freiburgs 15 leicht die Nase vorn, zwölf Duelle endeten Remis.

Die letzte Begegnung liegt knapp ein Jahr zurück: vergangenen Februar trennten die beiden Klubs sich in Freiburg 3:3, nachdem die Eintracht gleich dreimal in Führung gegangen war.

Duelle insgesamt 45 Siege Frankfurt 18 Siege Freiburg 15 Unentschieden 12 Bisher letztes Duell SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt 3:3 (Bundesliga, 18. Februar 2024)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zur Bundesliga