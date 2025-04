Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München (Frauen Bundesliga) heute live im Free TV und im Live Stream?

Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag in der Frauen Bundesliga den FC Bayern. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Frauen Bundesliga stehen die Partien des 19. Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Eintracht Frankfurt am Samstag (12. April) mit FC Bayern München zu tun. Der Anpfiff in der Mainmetropole ertönt um 14.00 Uhr.

Zudem dient der Deutsche Bank Park als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Adlerträgerinnen und dem FCB. Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München halten bei 41 und 47 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Spitzenspiel in der Frauen Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München im Free-TV und via LIVE STREAM bei der ARD mitverfolgen. Hierbei startet die Sportschau um 13.50 Uhr Ihre Vorberichterstattung.

Außerdem könnt Ihr Euch die Partie zwischen den Adlerträgerinnen und dem FCB bei DAZN ansehen, wobei die Übertragung ab 14.00 Uhr läuft. Wollt die Frauen Bundesliga bei diesem Streaming Anbieter sehen, benötigt Ihr ein Jahres- oder Monatsabo. Für das Super Sports Paket müsst Ihr monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 in die Hand nehmen. Das Unlimited Paket kostet hingegen monatlich 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro.

Überdies läuft das Duell Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München bei MagentaSport. Dort beginnen die Vorberichte aus dem Deutsche Bank Park um 13.30 Uhr. Auch hier gilt, dass Ihr nicht um einen Vertrag herumkommt. Für Bestandskunden von MagentaTV, kosten die Monats- und Jahresabos 12,95 bzw. 7,95 Euro. Andernfalls müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro in die Hand nehmen.

Spiel Eintracht Frankfurt – FC Bayern München Wettbewerb Frauen Bundesliga, 19. Spieltag Datum Samstag, 12. April 2025 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München

Ort und Zeit des Spiels.

Eintracht Frankfurt vs FC Bayern München: Aufstellungen

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt verabschiedete sich am 29. März mit einem 4:1 bei Werder Bremen in die Pause. Damit gelang den Adlerträgerinnen der achte Sieg binnen zehn Meisterschaftsspielen.

Zudem beendet das Team von Niko Arnautis eine Serie mit zwei verlorenen Auswärtsspielen. Nach einem 1:6 in Wolfsburg hatte Eintracht Frankfurt in Freiburg mit 2:3 verloren.

Vor heimischer Kulisse hatte das Team aus der Mainmetropole nach der Pause ein 3:2 gegen Bayer Leverkusen, ein 9:0 gegen Turbine Potsdam sowie ein 2:1 gegen die SGS Essen eingefädelt.

Getty Images

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München ist in der Frauen Bundesliga seit zwölf Auftritten ungeschlagen. Hierbei erreichte die Elf von Alexander Straus zehn Siege und zwei Unentschieden.

Außerdem fädelte der FCB zuletzt am 30. März mit einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen den neunten Dreier am Stück ein.

Im jüngsten Auswärtsspiel in der Frauen Bundesliga hatte sich der FC Bayern München am 9. März in Köln mit 3:0 durchgesetzt. Fünf Tage später hatte er in einem weiteren Topduell den VfL Wolfsburg mit 3:1 bezwungen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Eintracht Frankfurt vs FC Bayern München: Die Tabellen

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München (Frauen Bundesliga) live anschauen: Nützliche Links