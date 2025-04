Eintracht Frankfurt trifft heute in der Europa League auf Tottenham. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League geht es am heutigen Donnerstag, den 10. April, so richtig zur Sache. Eintracht Frankfurt ist im Viertelfinal-Hinspiel zu Gast bei Tottenham Hotspur. Der Ball rollt ab 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Tottenham (Spurs) heute im Live Stream und live im Free TV?

Als Spielstätte für Frankfurt gegen Tottenham dient das Tottenham Hotspur Stadium in London. Das Stadion bietet Platz für fast 63.000 Zuschauer.

Spiel: Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt (Viertelfinal-Hinspiel) Wettbewerb: Europa League Datum: 10. April 2025 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadium, London Übertragung: RTL, RTL+

Die Spurs setzten sich im Achtelfinale nach Hin- und Rückspiel mit 3:2 gegen AZ Alkmaar durch. In der Liga läuft es dagegen überhaupt nicht nach Plan, am Kampf um die Champions-League-Plätze nimmt man nicht einmal teil.

Die SGE will nach dem Gewinn der Europa League 2022 wieder auf den Thron. Bis dorthin ist es allerdings noch ein langer Weg. Das bislang letzte Aufeinandertreffen mit Tottenham verlor man 2022 mit 2:3. Damals jedoch in der Gruppenphase der Champions League.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Tottenham (Spurs) heute im Live Stream und live im Free TV? Die vergangenen Duelle

Date Match Competition 12.10.2022 Tottenham 3:2 Frankfurt Champions League 04.10.2022 Frankfurt 0:0 Tottenham Champions League 17.03.1982 Frankfurt 2:1 Tottenham EC-Pokalsieger 03.03.1982 Tottenham 2:0 Frankfurt EC-Pokalsieger

