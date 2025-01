Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei AS Roma heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Eintracht Frankfurt gastiert am Donnerstag in der Europa League bei der AS Roma. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League finden die Partien des achten und letzten Spieltags statt. Dabei bekommt es Eintracht Frankfurt am Donnerstag (30. Januar) auswärts mit der AS Roma zu tun. Der Anstoß in der italienischen Hauptstadt erfolgt um 21 Uhr.

Die Partie findet im Römer Olimpico statt.. Die AS Roma und Eintracht Frankfurt halten in der Tabelle aktuell bei 9 und 16 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr AS Roma vs. Eintracht Frankfurt im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

AS Roma vs. Eintracht Frankfurt, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel AS Roma – Eintracht Frankfurt Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Donnerstag, 30. Januar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort Olympiastadion (Rom)

Wer zeigt / überträgt AS Roma vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

AS Roma vs. Eintracht Frankfurt im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

AS Roma-News

Die AS Roma hatte ab Ende Oktober in der Europa League zuerst ein 1:0 gegen Dynamo Kiew und ein 1:1 bei Saint-Gilloise erreicht.

Anschließend verabschiedete sie sich unter Claudio Ranieri mit einem 2:2 bei Tottenham und einem 3:0 gegen Sporting Braga in die Pause .

Vor einer Woche unterlagen die Giallorossi bei AZ Alkmaar mit 0:1.

Die Aufstellung der AS Roma:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Eintracht Frankfurt-News

Eintracht Frankfurt war mit einem 3:3 gegen Viktoria Pilsen und einem 3:1 bei Besiktas in die Ligaphase gestartet.

Ab Ende Oktober fädelte das Team von Dino Toppmöller zwei 1:0-Erfolge gegen Rigas FS sowie gegen Slavia Prag und ein 2:1 bei Midtjylland ein.

Danach verzeichneten die Adlerträger ein 2:3 bei Olympique Lyon und vor einer Woche ein 2:0 gegen Ferencvaros.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

AS Roma vs. Eintracht Frankfurt live anschauen: Nützliche Links