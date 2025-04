Dynamo Dresden trifft am Samstag in der 3. Liga auf den SV Sandhausen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga stehen die Begegnungen des 35. Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Dynamo Dresden am Samstag (26. April) mit dem SV Sandhausen zu tun. Der Anstoß dieses Spiels erfolgt um 14.00 Uhr.

Zudem fungiert das Rudolf-Harbig-Stadion als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den SGD und den SVS. Dynamo Dresden und SV Sandhausen halten bei 63 und 32 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den SV Sandhausen im Free-TV und LIVE STREAM ansehen. Das gelingt Euch beim MDR und beim SWR, wobei bei beiden Sendern die Ausstrahlung ab 14.00 Uhr läuft.

Zudem könnt Ihr die Partie zwischen der SGD und dem SVS bei MagentaSport als Einzelspiel sowie in der Konferenz schauen. Hierbei startet die Vorberichterstattung respektive um 13.45 Uhr und um 13.30 Uhr.

Jedoch könnt Ihr alle Programmpunkte rund um die 3. Liga bei MagentaSport nur mit einem Monats- oder Jahresvertrag mitverfolgen. Die Zugänge kosten für Kunden von Magenta TV monatlich 12,95 bzw. 7,95 Euro. Sonst müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro auf den Tisch legen.

Spiel Dynamo Dresden – SV Sandhausen Wettbewerb 3. Liga, 35. Spieltag Datum Samstag, 26. April 2025 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen SV Sandhausen

Dynamo Dresden vs SV Sandhausen: Aufstellungen

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden bestreitet das Heimspiel gegen den SV Sandhausen sechs Tage nach einem 4:1 in Saarbrücken. Damit feierte die Elf von Thomas Stamm den dritten vollen Erfolg binnen fünf Meisterschaftsspielen.

Zudem kehrte die SGD nach zwei sieglosen Drittliga-Auftritten auf die Siegerstraße zurück. Denn: Zuletzt hatte sie im Rudolf-Harbig-Stadion ein 2:2 gegen den FC Ingolstadt und ein 0:1 gegen den VfL Osnabrück verzeichnet.

Ab Ende März hatte Dynamo Dresden ein 2:0 gegen Wehen Wiesbaden sowie ein 3:2 in Hannover erreicht.

News über den SV Sandhausen

Der SV Sandhausen nahm in den jüngsten elf Meisterschaftsspielen insgesamt einen von 33 möglichen Punkten mit. Das einzige Unentschieden in diesem Negativlauf war am 8. März mit einem 2:2 gegen Unterhaching zustande gekommen.

Rund einen Monat später hatte die Klubführung nach einem 1:3 gegen den SC Verl die Reißleine gezogen und Kenan Kocak beurlaubt.

Unter den Interimstrainern Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier unterlag die SVS bei 1860 München mit 0:2, in Aachen mit 1:2 sowie vor einer Woche gegen Rot-Weiss Essen mit 0:2.

Dynamo Dresden vs SV Sandhausen: Die Tabellen

