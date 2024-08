Dynamo Dresden empfängt am Sonntag im DFB-Pokal Fortuna Düsseldorf. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Im DFB Pokal steigen die Spiele der ersten Runde. Dabei bekommt es Dynamo Dresden am Sonntag (18. August) mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Der Anpfiff ertönt um 18 Uhr.

Zudem fungiert das Rudolf-Harbig-Stadion als Kulisse der Partie zwischen der SGD und der Fortuna.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Dynamo Dresden – Fortuna Düsseldorf Wettbewerb DFB-Pokal, 1. Runde Datum Sonntag, 18. August 2024 Uhrzeit 18 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Dynamo-News

Dynamo Dresden ging bei seinen bisherigen Drittliga-Auftritten als Sieger vom Platz.

Beim Pflichtspiel-Debüt von Thomas Stamm war ein 2:1 bei Viktoria Köln gelungen.

Anschließend entschied die SGD am 9. August das Ostderby gegen Energie Cottbus mit 4:2 für sich.

Hierbei drehten Stefan Kutschke (27.), Tony Menzel (31.), Robin Meißner (78.) und Philip Heise (91.) einen 0:2-Rückstand.

Die Aufstellung von Dynamo Dresden:

Schreiber - Kammerknecht, Casar, Boeder - Lemmer, Menzel, Heise, Sapina, N. Hauptmann - R. Meißner, Daferner.

Fortuna-News

Fortuna Düsseldorf hat ebenfalls zwei Meisterschaftsspiele in den Beinen.

Das Team von Daniel Thioune war am 4. August mit einem 2:0 in Darmstadt in die Zweitliga-Saison gestartet.

Am 10. August kam Fortuna zuhause gegen den Karlsruher SC nicht über eine Nullnummer hinaus.

Die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf

Kastenmeier - M. Zimmermann, de Wijs, Oberdorf, Iyoha - Sobottka, Klaus, Ao Tanaka, Johannesson, Niemiec - Rossmann.

Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 18 Siege Dynamo Dresden 7 Siege Fortuna Düsseldorf 4 Unentschieden 7 Letztes Duell Fortuna Düsseldorf vs. Dynamo Dresden 2:2 (2. Bundesliga, 22. April 2022)

Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf live anschauen: Nützliche Links