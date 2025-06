Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft zum EM-Auftakt auf Slowenien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie sehen könnt.

Seit gestern gilt die U21-Europameisterschaft in der Slowakei als offiziell eröffnet. Am heutigen Donnerstag, den 12. Juni, steigt auch die deutsche Nationalmannschaft ins Spielgeschehen ein. Das Team von Bundestrainer Antonio Di Salvo misst sich im Stadion pod Zoborom in Nitra mit Slowenien. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

GOAL verrät, wie Ihr die Partie live sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Slowenien (U21 EM) heute im Live Stream und live im Free TV?

Wer Deutschland gegen Slowenien live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um Sat.1 herum. Beim Privatsender werden die Spiele der deutschen Mannschaft bei der EM live übertragen. Die Vorberichterstattung geht um 20.15 Uhr los. Matthias Opdenhövel fungiert als Moderator, Markus Babbel als Experte. Florian Hauser und Bent Mildner bilden das Kommentatoren-Duo.

Zudem bietet Sat.1 bei ran.de und Joyn einen kostenlosen Livestream zum Spiel an.

Anstoßzeit Deutschland U21 gegen Slowenien U21

Europameisterschaft U21 - EM U21 Gruppe B Stadion pod Zoborom

Deutschland U21 vs Slowenien U21: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Slowenien (U21 EM) heute im Live Stream und live im Free TV? News über Deutschland U21

Form

Bilanz direkte Duelle

GER Letzte 2 Spiele SVN 1 Sieg 1 Unentschieden 0 Siege Deutschland U21 1 - 1 Slovenien U21

Deutschland U21 3 - 0 Slovenien U21 4 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Deutschland U21 vs Slowenien U21: Die Tabellen

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Slowenien (U21 EM) heute im Live Stream und live im Free TV? Nützliche Links

2021 wurde die deutsche U21 zuletzt Europameister – damals noch mit Spielern wie Florian Wirtz und Lukas Nmecha. Insgesamt hat das DFB-Team den Titel bereits dreimal gewonnen, nun soll der vierte folgen. In der Gruppenphase trifft die Mannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo auf Slowenien, England und Tschechien.