Deutschland trifft am Samstag in der Nations League auf Ungarn. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen finden die ersten Partien in der Nations League 2024/25 statt. Dabei bekommt es Deutschland am Samstag (7. September) mit Ungarn zu tun. Der Anstoß des Länderspiels erfolgt um 20.45 Uhr.

Zudem fungiert die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena als Schauplatz der Partie zwischen der DFB-Auswahl und den Magyaren. Deutschland und Ungarn belegen im FIFA-Ranking vom 18. Juli den 13. und den 31. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Ungarn heute im Live Stream und TV anschauen könnt.

Deutschland vs. Ungarn heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Deutschland - Ungarn Wettbewerb Nations League A, 1. Spieltag, Gruppe 3 Datum Samstag, 7. September 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Deutschland vs. Ungarn im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Deutschland-News

Für beide Teams handelt es sich um den ersten Auftritt nach der EM. Zudem bestreitet Deutschland das erste Länderspiel nach den Rücktritten von Toni Kroos, Thomas Müller, Manuel Neuer und Ilkay Gündogan.

Getty

Die DFB-Auswahl hatte bei der Heim-EM in der Gruppe A ein 5:1 gegen Schottland, ein 2:0 gegen den kommenden Gegner Ungarn und ein 1:1 gegen die Schweiz erreicht.

Anschließend hatte das Team von Julian Nagelsmann ein 2:0 gegen Dänemark und ein 1:2 gegen Spanien verzeichnet.

Die Aufstellung von Deutschland:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Ungarn-News

Ungarn verabschiedete sich am 23. Juni mit einem 1:0 gegen Schottland aus der EM.

Zuvor hatte sich die Mannschaft von Marco Rossi gegen die Schweiz mit 1:3 und gegen Deutschland mit 0:2 geschlagen geben müssen.

In der Generalprobe hatten sich die Magyaren gegen Israel mit 3:0 durchgesetzt.

Die Aufstellung von Ungarn:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Deutschland gegen Ungarn heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 11 Siege Deutschland 5 Siege Ungarn 3 Unentschieden 3 Letztes Duell Deutschland vs. Ungarn 2:0 (EM, 19. Juni 2024)

