Deutschland trifft am Sonntag bei der U17 EM auf Portugal. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der U17 EM in Albanien finden die Partien des dritten und letzten Spieltags in der Gruppe A statt. Dabei bekommt es Deutschland am Sonntag (25. Mai) mit Portugal zu tun. Der Anpfiff in Tirana ertönt um 20.30 Uhr.

Zudem dient die Arena Kombëtare als Kulisse des Kräftemessens zwischen der DFB Auswahl und den Lusitanern. Nach den bisherigen zwei Partien halten Deutschland und Portugal bei drei und vier Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Portugal im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal (U17 EM) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das dritte Gruppenspiel von Deutschland bei der U17 EM gegen Portugal bei Sky im TV und STREAM mitverfolgen. Ihr werdet diesbezüglich bei Sky Sport News sowie im YouTube Channel fündig.

Zudem könnt Ihr den Showdown in der Gruppe A bei DAZN sehen, wobei die Übertragung um 20.30 Uhr beginnt. Jedoch benötigt Ihr beim Streaming-Anbieter ein Jahres- oder Monatsabo. Das Super Sports Paket kostet Euch pro Monat 9,99 Euro bzw. 19,99. Für das Unlimited Paket müsst Ihr hingegen monatlich 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro auf den Tisch legen.

Überdies läuft das Kräftemessen zwischen der DFB Auswahl und den Lusitanern bei MagentaSport. Dort könnt Ihr die Vorberichte zur Partie in der Arena Kombëtare ab 20.20 Uhr mitverfolgen. Allerdings benötigt Ihr auch in diesem Fall einen kostenpflichtigen Zugang. Als Kunden von MagentaTV könnt Ihr die Monats- und Jahresabos 12,95 bzw. 7,95 Euro erwerben. Andernfalls belaufen sich die Preise bei 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro.

Außerdem werdet Ihr zu Deutschlands Spiel gegen Portugal bei der U17 EM bei Sportdigital ab 20.20 Uhr fündig. Dort benötigt Ihr wahlweise einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro bzw. einen Jahrespass für 44,99 Euro.

Spiel Deutschland – Portugal Wettbewerb U17 EM, Gruppe A Datum Sonntag, 25. Mai 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Arena Kombëtare (Tirana)

Anstoßzeit Deutschland gegen Portugal

Ort und Zeit des Spiels.

Deutschland vs Portugal: Aufstellungen

News über Deutschland

Die deutsche U17 Nationalmannschaft nahm in ihren bisherigen zwei Gruppenspielen drei Punkte mit.

Die Mannschaft von Marc-Patrick Meister war am 19. Mai mit einem 0:3 gegen Frankreich in die EM gestartet.

Drei Tage später gelang der DFB Auswahl mit einem 4:0 gegen den Gastgeber Albanien der dritte Sieg binnen vier Länderspielen.

IMAGO / Light Studio Agency

News über Portugal

Für Portugals U17 Nationalteam kommt der Showdown gegen Deutschland drei Tage nach einer Nullnummer gegen Frankreich.

Zum Auftakt hatte das Team von Bino Micaes mit einem 4:0 gegen Albanien exemplarisch zum fünften Mal am Stück gewonnen.

Damit halten die Lusitaner vor dem dritten Spieltag bei vier Punkten.

Form

Bilanz direkte Duelle

Deutschland vs Portugal: Die Tabellen

Deutschland vs. Portugal (U17 EM) live anschauen: Nützliche Links