ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Holland vs. Deutschland (DFB) heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Die Antwort auf diese Fragen erhalten wir am Dienstag (10. September), wenn Deutschland bei Oranje zu Gast ist. Das Prestigeduell zwischen den beiden Nachbarländern wird heute um 20.45 Uhr in Amsterdam angepfiffen.

Wo die Partie übertragen wird? Auf jeden Fall live und kostenlos im Free-TV! Dabei sind diesmal aber nicht ARD oder ZDF die richtige Anlaufstelle, sondern RTL. Der Privatsender überträgt Niederlande gegen Deutschland heute Abend live und frei empfangbar im Fernsehen. Zudem gibt es einen LIVE-STREAM, den Ihr über RTL+ empfangen könnt. Hier ist das Zusehen allerdings nicht kostenlos, stattdessen müsst Ihr zunächst ein Abo bei RTL+ abschließen.

Spiel Niederlande vs. Deutschland Wettbewerb UEFA Nations League, Liga A, Gruppe 3 Datum Dienstag, 10. September 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Spielort Amsterdam (Niederlande)

Beide Mannschaften sind torreich in die neue Nations-League-Saison gestartet. Das DFB-Team bezwang Ungarn am Samstag mit 5:0, allen voran Jamal Musiala und Florian Wirtz waren dabei in Spiellaune.

Die Niederländer setzten sich indes mit 5:2 gegen Bosnien-Herzegowina durch. Zwei Tore kurz vor dem Ende durch Wout Weghorst und Xavi Simons ließen das Ergebnis spät noch sehr deutlich werden.

Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Deutschland (DFB) im LIVE STREAM und live im Free TV? Der direkte Vergleich

Schon 46-mal trafen Deutschland und Holland aufeinander, darunter waren einige legendäre Duelle wie zum Beispiel das WM-Finale 1974, das WM-Achtelfinale 1990 oder das EM-Halbfinale 1988.

In der gesamten Bilanz hat Deutschland mit 17 Siegen die Nase vorne, die Holländer gewannen bisher zwölfmal. Beim jüngsten Duell, einem Freundschaftsspiel im März, behielt das DFB-Team mit 2:1 die Oberhand.

Duelle insgesamt 46 Siege Deutschland 17 Siege Holland 12 Unentschieden 17 Bisher letztes Duell Deutschland vs. Holland 2:1 (Freundschaftsspiel, 26. März 2024)

